दिल्ली में मच्छरों का आतंक जारी, पिछले एक सप्ताह में अचानक बढ़े डेंगू के मामले, आंकड़ा हुआ 211 के पार

दिल्ली में डेंगू, मलेरिया के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। निगम द्वारा साझा की गई रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में डेंगू के 211 मामले दर्ज किए गए, तो वहीं मलेरिया के 86 और चिकनगुनिया के 44 मामले सामने आ चुके हैं।

Dengue in Delhi in Hindi: दिल्ली में डेंगू के मामले (Dengue Cases in Delhi) लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी में डेंगू के 211 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 18 सितंबर तक 87 मामले दर्ज किए गए, जबकि इससे पहले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते ज्यादा मामले सामने आए हैं। निगम द्वारा साझा की गई रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में डेंगू के 211 मामले दर्ज किए गए, तो वहीं मलेरिया (Malaria) के 86 और चिकनगुनिया के 44 मामले सामने आ चुके हैं।

यदि इस साल में अब तक मामलों की बात करें तो दिल्ली में जनवरी महीने में डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया था। वहीं फरवरी में 2, मार्च में 5, अप्रैल में 10 मामले दर्ज किए गए थे। इसके अलावा मई महीने में 12 मामले सामने आये तो जून महीने में 7, जुलाई में 16 और अगस्त महीने में 72 मामले सामने आए थे।

दरअसल डेंगू के मच्छर साफ और स्थिर पानी में पैदा होते हैं, जबकि मलेरिया के मच्छर गंदे पानी में भी पनपते हैं। हालांकि, दिल्ली में बीते दिनों जमकर बरसात हुई है, जिसके कारण विभिन्न जगहों पर जल भराव की समस्या भी सामने आई है। यानी पानी जमा होने के कारण ही डेंगू का खतरा ज्यादा रहता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, डेंगूसे अब तक किसी की मौत नहीं हुई है। रिपोर्ट एक अनुसार, दक्षिणी निगम में अब तक कुल 58 मामले सामने आए हैं। वहीं उत्तरी निगम क्षेत्र में 49 और पूर्वी निगम क्षेत्र में 24 मरीजों के मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र में 13, दिल्ली कैंट में 2 मरीज तो वहीं 65 मरीजों के पते की पुष्टि नहीं हो सकी है।