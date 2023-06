Dengue Death In Delhi: राजधानी दिल्ली में डेंगू से अब तक 9 लोगों की हुई मौत, डेंगू संक्रमितों की संख्या में भी बढ़ोतरी

एक रिपोर्ट के अनुसार, 2017 के बाद से दिल्ली में एक साल में दर्ज की गयी डेंगू से होने वाली मौतों (Dengue Death In Delhi) में नौ मौतें सबसे अधिक हैं।

Dengue Death In Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डेंगू के मामलों में जहां लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है वहीं, अब राजधानी में डेंगू से मरनेवालों की संख्या भी चिंता का विषय बन रही है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, अब तक दिल्ली में कुल 9 लोगों की मौत डेंगू से हो चुकी है, जबकि दिल्ली में डेंगू के कुस मामलों की संख्या बढ़कर 2,708 तक पहुंच गयी है। पिछले सप्ताह शहर में डेंगू से तीन मौतें हुई थीं। कुल 2,708 मामलों में से 1,171 इस महीने 6 नवंबर तक दर्ज किए गए। निकाय अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में पिछले एक सप्ताह में डेंगू के कुल 1,171 मामले सामने आए हैं, जिससे इस साल अब तक दिल्ली में कुल मामलों की संख्या 2,708 हो गई है। (Dengue Death In Delhi In Hindi)

डेंगू से अब तक सबसे अधिक मौतें

दिल्ली नगर निकाय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 के बाद से राजधानी शहर में एक साल में दर्ज की गयी डेंगू से होने वाली मौतों (Dengue Death In Delhi) में नौ मौतें सबसे अधिक हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार,

इस साल डेंगू से पहली मौत 18 अक्टूबर को हुई थी।

दिल्ली में 30 अक्टूबर तक डेंगू के साथ ही मलेरिया के 160 और चिकनगुनिया के 81 मामले भी सामने आ चुके हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में 2015 में बड़े पैमाने पर डेंगू का प्रकोप देखा गया था, जब मामलों का आंकड़ा 10,000 को पार कर गया था। यह 1996 के बाद सबसे ज्यादा आंकड़ा था।

रिपोर्ट के अनुसार, बाद के वषों में डेंगू के कुल मामले दर्ज किए गए। साल 2016 में 4,431, 2017 में 4,726, 2018 में 2,798, 2019 में 2,036 और 2020 में 1,072।

डेंगू के मामलों में वृद्धि के बीच, तीनों नगर निकायों ने डेंगू से निपटने के लिए फॉगिंग और दवा छिड़काव अभियान को तेज कर दिया है।

डेंगू का मौसम मानसून के बाद शुरू होता है और सर्दियों की शुरुआत तक जारी रहता है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम शहर में मच्छर जनित रोगों के लिए नोडल एजेंसी है।(आईएएनएस)

