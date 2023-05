एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण कम हो रहा है वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में डेंगू (Dengue) के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में पश्चिमी यूपी के जिले (फिरोजाबाद, मेरठ, एटा, मथुरा, बुलंदशहर और गौतमबुध नगर) सबसे ज्यादा प्रभावित थे, जहां पर सबसे ज्यादा बच्चों की मौत की खबर आई थी, वहीं वयस्कों में भी डेंगू वायरस का संक्रमण के साथ मौतें भी हुई थी। नोएडा के गांव में अभी भी डेंगू बुखार के नए मामले सामने आ रहे हैं, यहां डेंगू के 31 नए मरीज सामने आए हैं। वही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डेंगू के कुल 41 नए मामले सामने आए हैं।

दरअसल उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण जिलों में डेंगू के बढ़ते मामलों की खबरें सामने आ रही हैं। इनमें पहला जिला है गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), जहां शुक्रवार को डेंगू के 12 नए रोगी मिले हैं इससे जिले में डेंगू के कुल रोगियों की संख्या 287 पहुंच गई है जिले के विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में 31 मरीजों का उपचार चल रहा है। जिले के मलेरिया अधिकारी डॉ राजेश शर्मा ने बताया कि जिन इलाकों में डेंगू के मरीज मिले हैं वहां फागिंग कराई जा रही हैं।