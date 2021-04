पूरे देश में एक बार फिर कोरोना का कहर शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी लगातार कोरोना के नए मामलों में बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है। नया मामला दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University)से जुड़ा है, जिसके एक प्रसिद्ध कॉलेज के 13 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज (st. stephen college) में पढ़ने वाले 13 छात्र और दो गैर शैक्षिणिक स्टाफ कोरोना से पीड़ित (13 students found corona positive in hindi) पाएं गए हैं। Also Read - Coronavirus in Madhya Pradesh : मध्‍य प्रदेश में कोरोना हुआ बेकाबू, शवों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में जगह नहीं

एक साथ कैसे हुए 13 छात्र कोरोना पॉजिटिव

खबर के मुताबिक, छात्रों का यह समूह बीते कुछ दिन पहले डलहौजी ट्रिप पर गया था, जिसमें से कुछ छात्र कॉलेज के होस्टल में रहने वाले भी थे। ट्रिप से लौटने के बाद इन छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है।

कॉलेज प्रशासन ने अपनाया कड़ा रूख

कॉलेज प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए और एहतियाती कदम उठाते हुए कॉलेज की सभी गतिविधियां बंद कर दी हैं। कॉलेज प्रशासन केमुताबिक, अगले आदेश तक सभी गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक डीन कार्यालय को स्थिति के बारे में खबर कर दी गई है और जरूरी कदम उठाए जा चुके हैं।

पिछले 24 घंटे में आए सबसे ज्यादा मामले

देश में बीते 24 घंटों में कोरोनावायरस के 89,129 नए मामले सामने आए हैं, जो सितंबर 2020 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। इसके साथ ही शनिवार को कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,23,92,260 तक पहुंच गई। देश में तीन सप्ताह से अधिक समय से कोरोना मामलों में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्य ‘गंभीर चिंता’ के विषय हैं।

कितने लोगों को लग चुकी है वैक्सीन

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि इनमें से शुक्रवार को 10,46,605 नमूनों का परीक्षण किया गया। शुक्रवार तक कुल 24,69,59,192 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका था। वहीं बात करें 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक देश में 7.30 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है।

(source-आईएएनएस)