Delhi Schools Reopening: कोरोना संक्रमण महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए शैक्षणिक संस्थानों में अब एक बार फिर हलचल शुरू हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूल दोबारा खुल रहे हैं। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में सामान्य स्थिति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इसके लिए शिक्षकों के वैक्सीनेशन एवं स्कूल रिओपनिंग से जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं की निगरानी कर रहा है, ताकि स्कूलों को फिर से खोला जा सके। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले शिक्षण संस्थानों में 96 प्रतिशत से अधिक टीचिंग स्टाफ का टीकाकरण किया जा चुका है। (Delhi Schools Reopening In Hindi)

Reviewed the vaccination progress of teaching and non-teaching personnel of schools, institutions and skill centres associated with the education and skilling ecosystem. pic.twitter.com/ol4BuK1ISv — Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) November 2, 2021