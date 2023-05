दिल्ली में कोरोना केसेस में बढ़ोतरी लेकिन फिलहाल बंद नहीं किए जाएंगे स्कूल, पर करना होगा प्रोटोकॉल का पालन

दिल्ली सरकार का कहना है कि स्थिति अभी इतनी गंभीर नहीं है और दिल्ली में फिलहाल ऑफलाइन कक्षाएं चालू रहेंगी। यानी स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे। (Delhi Schools Not To Be Closed)

Delhi Schools Not To Be Closed: महामारी के दौरान बंद किए गए स्कूलों को कुछ दिनों पहले ही खोला गया लेकिन, बीते कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गयी और इसके साथ ही अब स्कूलों के बंद होने की अटकलें लगायी जा रही हैं। लेकिन, इस बीच सरकार की तरफ से कहा गया है कि स्कूलों को फिलहाल बंद नहीं किए जाएंगे। दरअसल दिल्ली में कोरोना के नए केस बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना के 632 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली और एनसीआर के कई स्कूलों में भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। स्थिति का आकलन करने के उपरांत दिल्ली सरकार का कहना है कि स्थिति अभी इतनी गंभीर नहीं है और दिल्ली में फिलहाल ऑफलाइन कक्षाएं चालू रहेंगी। यानी स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे। (Delhi Schools Not To Be Closed In Hindi)

स्कूल को करना होगा प्रोटोकॉल फॉलो

दिल्ली के स्कूलों के संबंध में बुधवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। हालांकि कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए स्कूलों को कड़े नियम अपनाने होंगे। स्कूलों के लिए नई एसओपी जारी की जा रही है। दिल्ली के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को इस नई एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा। राज्य के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनावायरस के मामलेबढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या काफी कम है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नए निर्णय लेने के लिए ही दिल्ली आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाई गई थी।

बच्चे और अभिभावक ना हों परेशान

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय का कहना है कि स्कूलों के लिए ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया, जिसके तहत छात्रों को कोविड-19 टेस्ट करवाना अनिवार्य हो। ऐसे में किसी भी स्कूल के सभी छात्रों को कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य तौर पर करवाने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, छात्रों एवं शिक्षकों की सुरक्षा संबंधी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं।

(आईएएनएस)

