दिल्ली में मिला ओमिक्रोन सब वेरिएंट BA.2.12 का पहला मामला, जानें कितना संक्रामक है यह स्ट्रेन

दिल्ली में यह ओमिक्रोन के सब वेरिएंट BA.2.12 से संक्रमण का पहला मामला है। आधिकारिक स्तर पर इसकी पुष्टि की गयी है।

First Case Of BA.2.12 Variant In Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के ओमिक्रोन वेरिएंट (Omicron Variant) के सब वेरिएंट BA.2.12 से जुड़ा एक मामला सामने आया है। बता दें कि दिल्ली में बीते 2 सप्ताह से कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं, दिल्ली में यह ओमिक्रोन के सब वेरिएंट BA.2.12 से संक्रमण का पहला मामला है। आधिकारिक स्तर पर इसकी पुष्टि की गयी है। जानकारों का कहना है कि ओमिक्रोन का यह स्ट्रेन (New strain of Omicron variant) ओमिक्रोन वेरिएंट से अधिक संक्रामक और तेजी से फैलने वाला स्ट्रेन (omicron starin) है। जैसा कि ओमिक्रोन को वैज्ञानिकों द्वारा BA.2 नाम दिया गया है वहीं इस नये स्ट्रेन को BA.2.12 सब- वेरिएंट कहा जा रहा है। (First Case Of BA.2.12 Variant In Delhi In Hindi)

जीनोम सिक्वेंसिंग में चला स्ट्रेन से संक्रमण का पता

वहीं, दिल्ली राज्य सरकार द्वारा कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में टेस्टिंग (covid testing) तेज कर दी गयी है। वहीं,इसी बीच जीनोम सीक्वन्सिंग (genome sequencing) के लिए भेजे गए सैम्पल्स की रिपोर्ट्स के आधार पर पता चला है कि दिल्ली में ओमिक्रोन के नये सब-वेरिएंट की मौजूदगी दर्ज हो चुकी है। हालांकि, दिल्ली की राज्य सरकार (delhi state government) की तरफ से सब-वेरिएंट (Omicron sub variant BA.2.12 in Delhi) से जुड़ा कोई बयान अभी तक नहीं आया है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग सब-वेरिएंट के केसेस पर लगातार नजर बनाए हुए है। (First Case Of BA.2.12 Strain Detected In Delhi)

हालांकि एक्सपर्ट्स की मानें तो दुनियाभर में ओमिक्रोन के सब-वेरिएंट का कोई गम्भीर मामला अभी तक सामने नहीं आया है। जबकि, दिल्ली में बढ़ रहे कोविड मामलों की संख्या के बीच यह कहा गया है कि, राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के लिए ओमिक्रोन वेरिएंट और उसके सब-वेरिएंट ही जिम्मेदार हैं। (coronavirus cases in Delhi)

