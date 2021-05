दिल्‍ली ही क्‍या पूरे देश में इस वक्‍त कोरोना मरीज अस्‍पतालों में बेड और ऑक्‍सीजन की कमी (Oxygen shortage) से जूझ रहे हैं। रोजाना कई ऐसे मरीज हैं जिनकी मौत सिर्फ ऑक्‍सीजन की कमी के कारण हो रही है। ऑक्‍सीजन की कमी की मार झेल रहे दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief minister Arvind Kejriwal) ने कहा है कि दिल्‍ली सरकार की इतनी क्षमता है कि वो राजधानी में 9,500 और ऑक्‍सीजन बेडों का इंतजाम कर सकती है। लेकिन ये तब संभव होगा जब उन्‍हें केंद्र की तरफ से पर्याप्‍त मात्रा में ऑक्‍सीजन मिले। सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्‍ली को रोजाना 700mt ऑक्‍सीजन की जरूरत है। लेकिन ऑक्‍सीजन की कमी के अभाव में कई अस्‍पतालों ने बेडों की संख्‍या कम कर दी है। ताकि वो उतने ही मरीजों को भर्ती कर पाएं जिनका वो इलाज करने में सक्षम हैं। Also Read - Delhi Covid News: राज्‍य को मिली 700 मीट्रिक टन ऑक्‍सीजन, सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार को दिया धन्‍यवाद

गुरुवार को सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से पहली बार 1 दिन में दिल्‍ली को 730 मीट्रिक ऑक्‍सीजन (Delhi gets 730 MT of oxygen in hindi) प्राप्‍त हुई है। दिल्‍ली को पहली बार इतनी ऑक्‍सीजन मिली है और इसके लिए केजरीवाल ने केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का शुक्रिया भी कहा है। साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा कि जब तक कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम नहीं हो जाती तब तक दिल्‍ली को रोज 700mt ऑक्‍सीजन की जरूरत होगी। अगर 1 दिन उन्‍हें 700mt ऑक्‍सीजन मिल गई है और अगले दिन उन्‍हें 300-400mt ऑक्‍सीजन मिल रही है तो इससे अस्‍पताल भी कन्‍फ्यूज हो जाएंगे और मरीजों का सही तरह से इलाज भी नहीं हो पाएगा। हालांकि दिल्‍ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्‍सीजन मिलने के बाद केजरीवाल ने उन अस्‍पतालों से बेडों की संख्‍या वापिस पहले की तरह करने को कहा है, जिन्‍होंने ऑक्‍सीजन की कमी के चलते अपने अस्‍पतालों में बेडों की संख्‍या को कम कर दिया था।

Delhi CM Arvind Kejriwal writes to PM Modi, says, 'I express my gratitude on behalf of people of Delhi for the supply of 730 MT oxygen yesterday. I request you to supply the same amount of oxygen daily to Delhi' pic.twitter.com/sR4UY6myu3

