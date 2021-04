सर गंगाराम अस्‍पताल (Sir Ganga Ram Hospital in delhi in hindi) में पिछले 24 घंटों में 25 मरीजों ने दम तोड़ा है।

दिल्‍ली के सबसे बड़े प्राइवेट अस्‍पतालों में से एक सर गंगा अस्‍पताल ने ही कोरोना की इस लहर में हाथ खड़े कर दिए हैं। अस्‍पताल की हालत ये है कि सारे बेड लगभग कोरोना मरीजों से फुल हैं, अस्‍पताल के बाहर नए मरीजों का तांता लगा है लेकिन अस्‍पताल इस हालत में नहीं है कि उन्‍हें भर्ती कर इलाज शुरू कर सके। रोज कोरोना के हजारों मामले आने के बाद स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। सर गंगाराम अस्‍पताल (Sir Ganga Ram Hospital in delhi in hindi) में पिछले 24 घंटों में 25 मरीजों ने दम तोड़ा है। अस्‍पताल में सिर्फ 2 घंटे के लिए ऑक्‍सीजन बची है और करीब 60 मरीज गंभीर रूप से बीमार हैं और उन्‍हें ऑक्‍सीजन की जरूरत है।

अस्पताल के अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। सर गंगा राम अस्पताल ने गुरुवार शाम को ऑक्सीजन की आपूर्ति की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया था, क्योंकि अस्पतालों में भर्ती किए गए 140 से अधिक गंभीर रोगी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। दिल्ली सरकार के प्रयासों से, अस्पतालों को गुरुवार देर रात (1 बजे) ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त हुई, हालांकि, अस्पतालों ने कहा कि इसे केवल दो मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हुआ है, जो अगले कुछ घंटों तक ही चल पाएगा। सर गंगा राम अस्पताल ने शुक्रवार की सुबह एक बयान में कहा, "वेंटिलेटर और बीपैप प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहे हैं। आईसीयू और ईडी में मैनुअल वेंटिलेशन की आवश्यकता है। बड़े संकट की संभावना। अन्य गंभीर रूप से बीमार 60 अन्य रोगियों के जीवन पर संकट। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता।"

गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव

आम लोग ही नहीं डॉक्‍टर भी कोरोना की चपेट में आने से बच नहीं रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए थे। इनमं से 5 लोग भर्ती हुए और अन्य डॉक्टरों को होम आइसोलेशन में रखा गया था। वर्तमान में भी देश के कई डॉक्‍टर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और कई डॉक्‍टरों व हेल्‍थ केयर स्‍टाफ ने दम तोड़ दिया है।