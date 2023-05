दिल्लीवासियों को जल्द E-हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने की तैयारी में सरकार,अगस्त महीने से शहर के हर घर का होगा सर्वे

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नवंबर-दिसंबर महीने तक इन कार्ड्स के वितरण का काम शुरू किया जा सकता है।

Survey for e-health cards in Delhi: दिल्ली सरकार द्वारा नागरिकों के लिए ई-हेल्थ कार्ड (e-health cards) जारी करने से पहले अब एक सर्वे कराया जाएगा। इस सर्वे के दौरान दिल्ली स्वास्थ्य विभाग (Delhi health department) के अधिकारी घर-घर जाकर लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। सर्वे का आयोजन अगस्त महीने से किया जाएगा। बता दें कि, दिल्ली राज्य सरकार द्वारा सस्ती और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए इस ई-हेल्थ कार्ड की घोषणा की गयी थी। मिली जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नवंबर-दिसंबर महीने तक इन कार्ड्स के वितरण का काम शुरू किया जा सकता है। (Survey for E-health card in Delhi in Hindi)

लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों का डेटाबेस

अधिकारियों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, सर्वे के दौरान पूरे शहर के सभी क्षेत्रों में लोगों से जुड़ा डेटाबेस (medical database) तैयार किया जाएगा। इस सर्वे के दौरान लोगों से उनकी उम्र, पुरानी बीमारियों, इलाज, दवाइओं और इससे पहले किए गए ऑपरेजन या सर्जरी जैसी जानकारियां इकट्ठा की जाएंगी। इन सभी जानकारियों को सरकारी डेटाबेस में शामिल किया जाएगा और इन्हें अस्पतालों के साथ भी साझा किया जाएगा, जिससे, अस्पतालों को भी हर मरीज का रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी सहायता होगी और उसकी मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर समय पर सही उपचार उपलब्ध कराने में सहायता होगी।

मरीजों को मिल सकेगी बेहतर सुविधा

इस तरह सर्वे करने का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि जब कोई मरीज इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक जाएगा तब उसके डेटा की मदद से उसकी मेडिकल हिस्ट्री समझना डॉक्टरों और अस्पताल के लिए आसान होगा। इस तरह उनका इलाज भी जल्द से जल्द शुरू किया जा सकेगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले कहा था कि ई-हेल्थ कार्ड योजना शहरी के सभी सरकारी अस्पतालों में लागू होगी और उसके बाद प्राइवेट अस्पतालों को भी इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा।

