Dengue Prevention Tips: दिल्ली सरकार (Delhi Government) रविवार से डेंगू (Dengue) के खिलाफ 10 हफ्ते, 10 बजे, 10 मिनट, हर रविवार डेंगू पर वार महाअभियान की शुरुआत (Anti Dengue Campaign in Delhi) करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind kejriwal) 6 सितंबर को अपने आवास पर साफ-सफाई करके इस अभियान की शुरुआत करेंगे। केजरीवाल ने कहा, "इस अभियान के जरिए हम दिल्ली को डेंगू (dengue in delhi) और चिकनगुनिया से हमेशा के लिए निजात दिलाना (Dengue Prevention Tips) चाहते हैं। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, विधायक और अधिकारी भी हर रविवार को अपने घर में अभियान चलाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों से सुबह 10 बजे, 10 मिनट, 10 हफ्ते के अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है, ताकि दिल्ली को डेंगू (how to prevent dengue) मुक्त बनाया जा सके।"

दिल्ली में डेंगू के खिलाफ अगले 10 हफ्ते तक चलेगा महाअभियान

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "इस रविवार से हम दिल्ली में डेंगू के खिलाफ अगले 10 हफ्ते तक चल चलने वाली लड़ाई शुरू कर रहे हैं। हर रविवार, सुबह 10 बजे, 10 मिनट के लिए हमें अपने-अपने घर पर यह देखना है कि कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं है। जैसे गमला, कूलर, फूलदान, इन सभी को अच्छे से चेक करना है। अगर कहीं पर भी पानी जमा हो, तो उसे उड़ेल दें या फिर पेट्रोल डाल दें। हमें हर हाल में मच्छरों को पनपने से रोकना है। अगले दस हफ्तों तक हमें ऐसा ही करना है और डेंगू (Dengue Prevention Tips in hindi) को हराना है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "2015 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उस दौरान दिल्ली में डेंगू के 15,867 केस आए थे और करीब 60 लोगों की मौत हुई थी। हमने 2019 में 10 हफ्ते, 10 बजे, 10 मिनट अभियान चलाया और परिणाम स्वरूप सिर्फ 2036 केस ही आए और मात्र 2 लोगों की मौत हुई।"

अभियान में दिल्लीनिवासियों को शामिल होने की अपील

इस अभियान में दिल्ली के निवासियों, सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों और स्कूली बच्चों को शामिल किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कहा, “दिल्ली में रहने वाले निवासी अपने दस दोस्तों व परिचितों को कॉल करें और इस अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। आरडब्ल्यूए को भी डेंगू के खिलाफ (Dengue Prevention Tips) लड़ाई में आमंत्रित करेंगे। सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया पर प्रभाव रखने वाले लोग भी इस अभियान में हिस्सा लेंगे। दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए होमवर्क दिया जाएगा। इसके साथ ही वो फोन के जरिए अपने दोस्तों को भी इस अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे।”

