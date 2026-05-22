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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 22, 2026 8:46 AM IST
देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में मई के महीने में ही तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। गर्मी के कारण दिल्ली में ज्यादा तापमान और लू के लिए भी IMD ने अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में अब गर्मी का असर लोगों की सेहत पर भी देखा जा रहा है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लू लगने के बाद एक छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि छात्र को तेज गर्मी के कारण लू लग गई थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया था। बेहोशी की हालात में भी छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। RML अस्पताल में गर्मी के मौसम में लू लगने से तबीयत खराब होने पर भर्ती किया जाने वाला पहला मरीज है।
छात्र का इलाज करने वाले RML अस्पताल के मेडिसिन विभाग के निदेशक प्रोफेसर डॉ. अजय चौहान ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा- "20 तारीख की रात और 21 तारीख की तड़के सुबह करीब 1:45 बजे हमें Dr. Ram Manohar Lohia Hospital में इस सीजन का पहला हीट स्ट्रोक का मरीज भर्ती करना पड़ा। मरीज 24 वर्षीय युवक है, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और ट्रेन से यात्रा कर रहा था। मरीज को पहले से किसी प्रकार की को-मॉर्बिडिटी यानी अन्य गंभीर बीमारी नहीं थी। अचानक उसे उल्टी, अत्यधिक कमजोरी और दस्त की शिकायत शुरू हुई, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसे बेहोशी की अवस्था में अस्पताल लाया गया।"
हीटवेव के कारण लोगों को चक्कर आने की परेशानी होती है (Image AI Generated)
डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने छात्र का तुरंत इलाज शुरू किया। मरीज को ICU में भर्ती किया गया। मरीज को तेजी से ठंडा करने के लिए गर्दन के नीचे तक बर्फ मिले ठंडे पानी में रखा गया। इसके बाद उसे मेडिसिन वार्ड में भर्ती कर लिया गया। फिलहाल मरीज की स्थिति गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है।
डॉ. अजय चौहान ने कहा- मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हीट स्ट्रोक, जिसे आम भाषा में ‘लू लगना’ कहा जाता है, एक बेहद गंभीर और जानलेवा स्थिति हो सकती है। बढ़ती गर्मी और मौसम विभाग द्वारा जारी हीटवेव अलर्ट को देखते हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। खासतौर पर जो लोग बाहर काम करते हैं या लंबे समय तक धूप में रहते हैं, उन्हें समय-समय पर आराम करना चाहिए और छायादार स्थानों पर जाते रहना चाहिए।
डॉक्टर ने कहा कि लू के कारण डिहाइड्रेशन की समस्या होना आम बात है। शरीर में पानी और नमक की कमी न हो, इसके लिए नियमित रूप से नमक-युक्त पानी, ओआरएस, नींबू पानी, छाछ, लस्सी और बेल का शरबत पीते रहना चाहिए। धूप और तेज गर्मी में बिना किसी कारण बाहर जाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही, लू लगने का कोई भी लक्षण खुद में नजर आता है, तो तुरंत डॉक्टर से बातचीत करनी चाहिए।