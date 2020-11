Delhi Covid-19 Cases Update: दिल्ली में कोरोना के नए मामले (Delhi Covid-19 Cases) प्रतिदिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। बीते कई दिनों से हर 24 घंटे में 7 हजार या उससे आसपास नए कोरोना रोगी सामने आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार का मानना है कि राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर (Third wave of corona in Delhi) आ चुकी है। साथ ही यह समय तीसरी लहर का सर्वोच्च स्तर यानी पीक है। जहां दिल्ली सरकार का मानना है कि यह कोरोना की तीसरी लहर और उसका पीक आ चुका है। वहीं सरकार यह भी मान रही है कि अब दिल्ली में कोरोना के मामले (Delhi corona cases) और नहीं बढ़ने चाहिए। Also Read - कोरोना काल में दिवाली मनाते वक्त भूलकर भी न करें ये 3 काम, आपके और आपके परिवार को बढ़ जाएगा कोरोना का खतरा

वैक्सीन नहीं आने तक मास्क को ही मानें वैक्सीन

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। हालांकि, हम जल्द ही इससे बाहर आ जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, त्योहारों का सीजन है, खरीदारी के लिए बाजारों में कई जगहों पर बहुत भीड़ भी है। इसके अलावा भी कोरोना के मामले बढ़ने के कई अन्य कारण भी हैं। लोगों से अपील है कि जब तक वैक्सीन न मिले अपने मास्क को ही वैक्सीन मानें और मास्क जरूर लगाएं। Also Read - गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने कहा, न्यूयॉर्क में बढ़ी कोविड-19 परीक्षणों के पॉजिटिव आने की दर

सरकारी अस्पतालों में 500 कोरोना बेड और 110 आईसीयू बेड बढ़ाए गए

उन्होंने आईसीयू बेड की घटती संख्या को लेकर कहा कि सरकारी अस्पतालों में अब भी आईसीयू बेड उपलब्ध हैं, लेकिन कई लोग सरकारी अस्पताल की जगह निजी अस्पतालों को वरीयता देते हैं इसलिए उन्हें आईसीयू बेड की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में 500 कोरोना बेड और 110 आईसीयू बेड बढ़ाए हैं। वहीं निजी अस्पातालों में भी कोरोना रोगियों के लिए 685 बेड बढ़ाए गए हैं। Also Read - Covid-19 Live Updates: भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 84,62,080 अब तक 1,25,562 लोगों की मौत

पहला पीक 23 जून, दूसरा 17 सितंबर और तीसरा अब

सतेन्द्र जैन ने कहा, दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर और इसका पीक चल रहा है। कोरोना का पहला पीक 23 जून को, दूसरा 17 सितंबर को और तीसरा पीक अब आया है। हमें लगता है इसके बाद डाउन ही जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए कुल 1,185 बेड अस्पतालों में बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत आईसीयू बेड प्राइवेट अस्पताल में रिजर्व करवाए गए थे, जिसे हाईकोर्ट ने रोक दिया था। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है।

दिल्ली में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों से देश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल पर बढ़ा दबाव