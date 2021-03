Delhi Corona Update in Hindi: दिल्ली (Delhi) में लगातार कोरोनावायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। रविवार को लगातार चौथे दिन 1,500 से अधिक कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के रोजाना मामले आने में कोई कमी नहीं आई। फिर पिछले 24 घंटों में लगभग 1,881 नए मामले (Coronavirus in Delhi in hindi) सामने आए हैं। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, 9 मौतें भी हुई हैं, जिसके कारण कुल मौतों की संख्या बढ़कर 11,006 तक पहुंच गई। बीमारी से कुल 952 लोग ठीक हुए, जबकि 79,936 परीक्षणों में 53,422 आरटी-पीसीआर परीक्षण शामिल थे। सक्रिय मामले 6,625 से बढ़कर 7,545 हो गए। Also Read - देश में लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा कोरोना का खतरा, 24 घंटों में लगभग 63 हजार नए मामले और 312 मौतें दर्ज

दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना केसेस

राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को 1,101 मामलों से लेकर बुधवार को 1,254, गुरुवार को 1,515, शुक्रवार को 1,534 और शनिवार को 1,558 मामलों में तेजी देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन ने कहा कि सकारात्मकता दर बढ़कर 2.35 प्रतिशत हो गई, जबकि शुक्रवार को 1.80 प्रतिशत, गुरुवार को 1.69 प्रतिशत, बुधवार को 1.52 प्रतिशत, मंगलवार को 1.31 प्रतिशत, सोमवार को 1.32 प्रतिशत थी। Also Read - Amarnath Yatra 2021: अमरनाथ यात्रा के लिए इस दिन शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, दिखानी होगी मेडिकल सर्टिफिकेट, नहीं जा सकेंगे इस उम्र के लोग

दिल्ली में 2 दिन में बने 200 नए कंटेनमेंट जोन

दिल्ली (Delhi) में पिछले दो हफ्तों में खासकर 23 मार्च के बाद से नए कोरोनोवायरस के मामलों (Delhi Corona Update in Hindi) में खासी तेजी देखी गई है। इस साल 23 मार्च को पहली बार दैनिक आंकड़ा 1,000 को पार कर लिया और कंटेनमेंट जोन की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। विगत एक सप्ताह से भी कम समय में 800 नए कंटेनमेंट जोन बने हैं। शनिवार को कोरोना के 1,558 नए मामले दर्ज किए गए। यह संख्या इस वर्ष अब तक सर्वाधिक दैनिक आंकड़ा है। शनिवार और रविवार- इन दो दिनों में 200 नए कंटेनमेंट जोन भी बने। Also Read - सीरम इंस्टीट्यूट की दूसरी वैक्सीन कोवोवैक्स सितंबर में हो सकती है लॉन्च, अफ्रीकी और यूके वैरिएंट के खिलाफ 89 % है प्रभावी

शहर में कंटोनमेंट जोन की संख्या हुई 1,506

स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के साथ शहर में कंटोनमेंट जोन (Number of cantonment zones in delhi is 1,506) की संख्या 1,506 हो गई है, जिसमें से लगभग 800 एक सप्ताह में, और 200 को शुक्रवार और शनिवार को जोड़ा गया है। अधिकतम कंटेनमेंट जाने वाले जिले दक्षिण (416), उत्तर (189) और पश्चिम (181) हैं। इस बीच, दिल्ली सरकार ने भी कोरोना परीक्षण बढ़ा दिया है। पिछले दो दिनों से प्रतिदिन लगभग 90,000 लोगों परीक्षण किया जा रहा है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को पिछले 24 घंटों में 91,703 नए परीक्षण किए गए। हालांकि, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि यहां कोई दूसरा लॉकडाउन नहीं लगेगा। यह कोरोना मामलों में वृद्धि को रोकने का समाधान नहीं है।

स्रोत: (IANS Hindi)