Arvind Kejriwal Vaccination in Hindi: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Delhi CM Arvind Kejriwal) ने गुरुवार को अपने माता-पिता के साथ एलएनजेपी अस्पताल (LNJP hospital) जाकर कोविड-19 वैक्सीन (Arvind Kejriwal gets Covishield Shot) की पहली खुराक ली। सीएम केजरीवाल ने वैक्सीन लेने के बाद कहा कि मैंने अपने माता-पिता के साथ एलएनजेपी हॉस्पिटल जाकर वैक्सीन (Corona Vaccine) लगवाई और हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “कोरोना से छुटकरा पाने के लिए अब वैक्सीन उपलब्ध है। दिल्ली और देश की जनता से मेरी अपील है कि जो लोग भी वैक्सीन लगवाने के पात्र हों, आगे आकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन को लेकर पहले जो लोगों के मन में शंकाएं (Arvind Kejriwal Vaccination) थीं, वो शंकाएं अब खत्म हो चुकी हैं और अब डरने की कोई बात नहीं है।” Also Read - Rakesh Roshan gets Covishield Vaccine: एक्टर राकेश रोशन ने लगाई कोरोना वैक्सीन, खुद पोस्‍ट कर दी जानकारी

केजरीवाल ने लोगों से की अपील वैक्सीन जरूर लगवाएं

सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि मैंने और मेरे माता-पिता ने कोविशील्ड वैक्सीन (Covishield Shot) लगवाई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक वह लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है और केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार काम कर रही है। यदि दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाए जाएंगे।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और देश की जनता से मेरी अपील है कि जो लोग भी वैक्सीन लगवाने के पात्र हों, आगे आकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलएनजेपी अस्पताल में भी वैक्सीनेशन की बहुत अच्छी सुविधा है। यहां पर अस्पताल के डॉक्टरों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। सभी लोगों से अपील है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। अब डरने वाली कोई बात नहीं है। पहले कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थीं, वो सभी शंकाएं अब खत्म हो चुकी हैं। सीएम ने कहा कि दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर की आने वाले दिनों में जितनी जरूरत पड़ेगी, उतने सेंटर हम बढ़ाएंगे।

दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है। जैसे-जैसे केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश आते हैं, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। अगर वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, तो बढ़ाएंगे। हमारे पास वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जरूरत पड़ेगी तो जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। सीएम ने कहा कि मैंने वैक्सीन लगवा ली है। सभी मंत्री भी वैक्सीन लगवा रहे हैं और अन्य सभी लोग भी वैक्सीन लगवा रहे हैं।

