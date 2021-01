Corona New Strain in Delhi: ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर लगी रोक हटा ली गई है। इंग्लैंड में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पता लगने के बाद यह रोक लगाई थी। उड़ानों को मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन एयरपोर्ट पर इंग्लैंड से आने वाले सभी यात्रियों की गहन स्क्रीनिंग की जा रही है। इंग्लैंड से आने वाले सभी यात्रियों का आरटी पीसीआर टेस्ट भी किया जा रहा है। यात्रियों को अनिवार्य रूप से अपने खर्च पर हवाईअड्डे पर ही आरटी-पीसीआर टेस्ट (RT-PCR Test) करवाना जरूरी है। यह निर्णय दिल्ली सरकार ने लिया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, इंग्लैंड से आने वाले लोगों को अलग रखा जा रहा है। जिन लोगों को होम क्वारंटीन (Home Quarantine) किया जाएगा, उन्हें भी कड़ी निगरानी में रहना होगा। 14 जनवरी तक यात्रियों का इन नियमों का पालन करना होगा। यह आदेश आगे भी बढ़ाया जा सकता है। Also Read - New Corona Strain in India: देश में लगातार बढ़ रहे हैं नए कोरोना स्ट्रेन के मामले, अब तक कुल 90 लोग पाए गए संक्रमित

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “यूके से आने वाले सभी लोग, जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उन्हें एक अलगाव सुविधा में क्वारंटीन होना होगा। वहीं इंग्लैंड से आने वाले ऐसे व्यक्ति जो कोरोना टेस्ट में निगेटिव आए हैं, उन्हें भी 7 दिनों के लिए क्वारंटीन सुविधा केंद्र पर ले जाया जाएगा। इसके अगले 7 दिनों तक उन्हें होम क्वारंटीन में रहना होगा।” Also Read - New Covid Variant: कोरोनावायरस के नए वेरिएंट से दोबारा संक्रमित होने का पहला मामला आया सामने, दुनियाभर के वैज्ञानिकों की भौहें तनी

ब्रिटेन से आने वाले ऐसे यात्री जो कोरोना निगेटिव हैं, उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास स्थित होटलों और सरकारी क्वारंटीन केंद्रों में रखा जा रहा है। वहीं पॉजिटिव पाए गए मरीजों को अस्पताल और आइसोलेशन केंद्र में भर्ती किया जा रहा है। ब्रिटेन से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों के मुताबिक सरकार की ओर से जारी किए गए इस आदेश की जानकारी उन्हें पहले नहीं थी। हालांकि प्रशासन का कहना है कि भारत आने से पहले ही सभी यात्रियों को इस विषय में आवश्यक सूचना मुहैया करा दी गई है। Also Read - छींक आने पर घबराएं नहीं, आपको नहीं है कोरोना! एक्सपर्ट ने बताया क्यों छींक आना कोरोना का लक्षण नहीं

दिल्ली सरकार चाहती है कि इंग्लैंड से आने वाली उड़ानों पर फिलहाल प्रतिबंध लगा रहे। इंग्लैंड में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है। भारत में यह वायरस न फैल पाए इसके लिए केंद्र सरकार ने इंग्लैंड से आने और जाने वाली उड़ानों पर रोक लगाई थी। अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इंग्लैंड से आने जाने जाने वाली फ्लाइट्स पर 31 जनवरी तक पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

केंद्र सरकार के समक्ष यह मांग रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “केंद्र सरकार ने इंग्लैंड आने जाने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय किया है। इंग्लैंड में कोरोना के गंभीर हालात को देखते हुए मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि इंग्लैंड आने जाने वाली फ्लाइट्स पर यह प्रतिबंध 31 जनवरी तक लागू रखा जाए।”

स्रोत : (IANS Hindi)