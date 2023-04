दिल्ली में मास्क न पहनने पर अब नहीं देना पड़ेगा जुर्माना, स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं भी बढ़ाई गई

देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार कम हो रहे हैं, इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर लगने वाले जुर्माने को वापस लेने का फैसला किया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसके लिए ₹500 जुर्माना लगाने पर रोक लगा दी है। यह आदेश 1 अक्टूबर से लागू है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पर अस्पतालों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा का विस्तार करते हुए इस साल के अंत तक बढ़ा दिया गया है। यह सभी स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस महामारी के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए थे।

दरअसल, संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण सख्ती बरतते हुए सरकार ने अप्रैल में मत ना पहनने वालों पर ₹500 का जुर्माना लगाया था। मास्क हटाने का निर्णय ऐसे समय पर लिया गया है, जब दिल्ली में मंगलवार को कोरोना संक्रमण सकारात्मक दर 1.07 है।

मास्क ना पहनने पर नवंबर माह में ₹2000 जुर्माना वसूला जा रहा था लेकिन बाद में सरकार ने ढील देते हुए फरवरी में इसे घटाकर ₹500 कर दिया था, अप्रैल में मामलों के बढ़ने से पहले कुछ समय के लिए जुर्माना हटा लिया गया था, लेकिन जैसे ही मामला बढ़ने लगा सरकार ने कुछ ही हफ्तों में फिर से जुर्माना लगा दिया था।