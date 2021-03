Coronavirus Cases in India Update in Hindi: भारत में फिर से कोरोना (Coronavirus in Hindi) के मामलों में उछाल दर्द किया जा रहा है। देश के कई राज्यों में कोरोना केसेज में बढ़ोतरी आने से चिंता बढ़ती जा रही है। राज्य और केंद्र सरकार लोगों से अधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील कर रही है। एक दिन में ही शनिवार को नए कोविड-19 मामलों (New Covid-19 Cases in India) की जबरदस्त वृद्धि इस वर्ष अब तक की देश की सबसे अधिक वृद्धि है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश ने शनिवार को शुक्रवार के मुकाबले 8 % की बढ़ोतरी दर्ज करते हुए 24,882 मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 140 मौतें भी हुईं। इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,13,33,728 हो गई, जबकि देश में अब तक 1,58,446 लोग जान गंवा चुके हैं। Also Read - अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर का दावा, लक्षण वाले कोरोना के मरीजों पर 97% प्रभावी है हमारी वैक्सीन

चार दिनों में मौतों की संख्या में वृद्धि

देश में संक्रमण स्तर दिसंबर के स्तर में वापस आ गया है, क्योंकि यह एक सप्ताह के भीतर 1.55 से बढ़कर यह 1.78 प्रतिशत हो गया। पिछले चार दिनों में मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो पहले 100 से कम के आसपास दर्ज होती थी। भारत ने शुक्रवार को 22,885 नए कोविड-19 मामले और 117 मौतें दर्ज की थी। गुरुवार को, 22,854 मामलों और 126 मौतों को दर्ज किया था और बुधवार को 17,921 मामलों और 133 मौतों को दर्ज किया था। Also Read - देश में कोरोना के नए मामलों में फिर हुई बढ़ोतरी, 24 घंटे में 23 हजार लोग हुए संक्रमित, इन 7 राज्यों की स्थिति चिंताजनक

7 राज्यों में फिर बढ़े कोरोना के मामले

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में मौजूद सक्रिय मामलों की संख्या 2,02,022 है। एक दिन में 19,957 मरीजों को छुट्टी मिलने के साथ, अब तक 1,09,73, 260 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। कोविड-19 मामलों (Covid-19 cases) की संख्या में वृद्धि, जो अब तक महाराष्ट्र और पंजाब तक सीमित थी, अब कई अन्य राज्यों में दिखाई देने लगी है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में हाल के सप्ताहों में समान वृद्धि दर रही है। दिल्ली में शुक्रवार को 431 मामले दर्ज किए गए। Also Read - कोविड वैक्सीन की 2 खुराकें लेने वाले 2 हेल्थ वर्कर्स पाए गए कोरोना पॉजिटिव, जानें कहां हुआ ऐसा

महाराष्ट्र में स्थिति चिंताजनक, कई हिस्सों में सख्त लॉकडाउन

देश भर में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़ (Coronavirus Cases in India Update in Hindi) रही है, केंद्र ने उन राज्यों को सतर्क किया है, जो अभी तक वृद्धि नहीं देख रहे हैं, लेकिन सीमा पर हैं। नीती आयोग (स्वास्थ्य) के सदस्य वी.के. पॉल ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र में स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि राज्य के कई हिस्सों में सख्त लॉकडाउन की वापसी हो गई है। हालांकि, महाराष्ट्र अकेला नहीं है। पॉल ने कहा कि वह दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम, गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद के कुछ हिस्सों को भी सर्तक करना चाहेंगे। मंत्रालय ने यह भी बताया कि शुक्रवार को 8,40,635 नमूनों का परीक्षण किया गया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआई) द्वारा अब तक किए 22,58,39,273 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। देश में लोगों को कोरोना वैक्सीन की 2,82,18,457 खुराक दी जा चुकी है।

देश में कोरोना के नए मामलों में फिर हुई बढ़ोतरी, 24 घंटे में 23 हजार लोग हुए संक्रमित, इन 7 राज्यों की स्थिति चिंताजनक

स्रोत : (IANS Hindi)