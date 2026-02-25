Add The Health Site as a
क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता अस्पताल में भर्ती, हुआ लिवर कैंसर; जानें इस बीमारी के शुरुआती लक्षण

क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता को ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रिंकू के पिता को लिवर कैंसर (Rinku Singh Ke Pita ko hua Liver cancer) हुआ है।

VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Vishnu Hari

Written by Ashu Kumar Das |Published : February 25, 2026 11:00 AM IST

Cricketer Rinku Singh Father Admitted To Hospital Due to liver cancer: भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए हाल ही में एक चिंताजनक खबर सामने आई है। उभरते हुए स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिंकू सिंह के पिता को लिवर कैंसर (Liver Cancer) हुआ है। परिवार और प्रशंसक उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

मैच छोड़कर घर लौटे रिंकू सिंह

24 फरवरी को पिता को लिवर कैंसर होने की जानकारी मिलते ही रिंकू फौरन घर के लिए निकल गए थे। टी 20 विश्व कप में आगामी मैच रिंकू सिंह खेलेंगे या नहीं, इसको लेकर कोई अधिकारिक सूचना नहीं है।

लिवर कैंसर क्या होता है?

फरीदाबाद के सेक्टर-8 स्थित सर्वोदय अस्पताल के सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. विष्णु हरि के अनुसार,  लिवर कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिसमें लिवर (यकृत) की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर बना देती हैं।

लिवर जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जब इसमें ट्यूमर सामने आता है, तो भोजन को ऊर्जा में बदलना, शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालना जैसी प्रक्रिया प्रभावित होती है।

लिवर कैंसर कितने प्रकार का होता है

डॉ. विष्णु हरि बताते हैं कि मुख्य रूप से लिवर कैंसर 4 प्रकार का होता है। लिवर कैंसर के प्रकार में शामिल हैः

  1. हेपैटोसेलुलर कार्सिनोमा (HCC)- सबसे आम प्रकार
  2. कोलेंजियोकार्सिनोमा - बाइल डक्ट से संबंधित कैंसर
  3. हेपेटो ब्लास्ट मा - यह मुख्य रूप से बच्चों में पाया जाता है, लेकिन यह बहुत ही दुर्लभ कैंसर है।
  4. सेकेंडरी लिवर कैंसर- लिवर कैंसर का यह प्रकार सिर्फ लिवर तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगता है।

लिवर कैंसर के मुख्य कारण

लिवर कैंसर अचानक नहीं होता, बल्कि सालों से लिवर पर पड़ने वाले दबाव के बाद प्रभावित होता है।

  1. हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण- लंबे समय तक वायरस संक्रमण लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचाता है।
  2. अत्यधिक शराब का सेवन- लगातार शराब पीने से लिवर सिरोसिस हो सकता है, जो कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है।
  3. फैटी लिवर रोग- मोटापा और अस्वस्थ खानपान से नॉन-एल्कोहॉलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) विकसित हो सकता है।
  4. लिवर सिरोसिस- लिवर में स्थायी क्षति कैंसर के जोखिम को बढ़ाती है।

लिवर कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हैं?

लिवर कैंसर शुरुआती चरण में अक्सर बिना लक्षण के होता है, इसलिए इसे “साइलेंट किलर” भी कहा जाता है। जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, ये संकेत दिखाई दे सकते हैं:

  • लगातार थकान
  • भूख कम लगना
  • अचानक वजन कम होना
  • पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द
  • मतली या उल्टी

डॉ. विष्णु हरि के अनुसार, किसी व्यक्ति में ऊपर बताए गए लक्षण 2 सप्ताह से ज्यादा लंबे समय तक बने रहते हैं, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए।

