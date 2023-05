क्रिकेटर केएल राहुल से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तक कोरोना का शिकार हुई ये हस्तियां, क्या फैल रहा है कोरोना

कोरोना महामारी का प्रभाव कुछ हद तक कम देखने को मिल ही रहा था, कि फिर से इसकी खबरें डराने लगी हैं। हाल ही में भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर केएल राहुल और उधर से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से कोरोना से संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं। वहीं उधर कोरोना के रोजाना मामलों में पिछले कुछ महीनों से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे स्पष्ट महसूस हो रहा है कि कोरोना का खतरा अभी तक भी पूरी तरह से टला नहीं है। हालांकि, दिल्ली और मुंबई जैसी बड़े शहरों में लोगों ने सार्वजनिक व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर भी मास्क लगाना बंद कर दिया है, जिस कारण कोरोना की एक और लहर आना का खतरा बढ़ रहा है।

हाल ही में आई खबरों के अनुसार भारतीय टीम के ओपनर केएल राहुल कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। फैंस उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, ताकि वे फिर से टीम इंडिया में शामिल हो पाएं। केएल राहुल को T20I सीरीज के लिए नामित किया गया था, अब देखना ये है वे इससे पहले स्वस्थ हो पाते हैं या नहीं।

जो बाइडेन के बारे में हाल ही में खबर आई है कि वे कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी की वे कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और इस समय वे ठीक हैं सिर्फ हल्के लक्षण महसूस हो रहे हैं।