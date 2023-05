Another Covid vaccine for children in India:भारत में बच्चों के एंटी-कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम को और मजबूती मिलते दिखायी दे रही है क्योंकि बीते दिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SeII) के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि अब देश में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स उपलब्ध हो रही है। पूनावाला ने एक ट्विट करते हुए जानकारी दी कि अब भारत में बच्चों के लिए कोरोना का एक और टीका उपलब्ध होगा।

Covovax (@Novavax), is now available for children in India. This is the only vaccine manufactured in India that is also sold in Europe and has an efficacy of > 90%. This is in line with Shri @narendramodi Ji's vision of providing yet another vaccine to protect our children.