देश में जहां हर दिन कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं वहीं अस्‍पतालों में मरीज हाहाकार मचा रहे हैं। वैक्‍सीन और अस्‍पतालों में बेडों की कमी के कारण स्थिति और बिगड़ती जा रही है। इसी बीच खबर है कि कोविशील्‍ड वैक्‍सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्‍ड वैक्‍सीन की नई कीमत (Covishield Vaccine New Price in India in hindi) का ऐलान कर दिया है। यानि कि अगर आप किसी प्राइवेट अस्‍पताल में को‍विशील्‍ड वैक्‍सीन लगाते हैं तो आपको 600 रुपये देने होंगे और अगर सरकारी अस्‍पताल में वैक्‍सीन लगाते हैं तो आपको 400 रुपये की कीमत देनी होगी।

कंपनी के मुताबिक अब से प्राइवेट अस्‍पतालों के लिए कोविशील्‍ड वैक्‍सीन की कीमत 600 रुपये होगी और राज्‍य सरकारों के लिए कोवैक्‍सीन की कीमत 400 रुपये होगी। कंपनी ने यह भी कहा है कि वो वैक्‍सीन के कुल उत्‍पादन का 50 प्रतिशत केंद्र सरकार को उनके वैक्‍सीनेशन प्रोग्राम के लिए देगी और बचा हुआ 50 प्रतिशत राज्‍य सरकारों और प्राइवेट अस्‍पतालों को देगी। बता दें कि अब तक सिर्फ केंद्र सरकार ही टीका खरीद सकती थी लेकिन अब राज्‍य सरकारें भी टीका खरीद सकती हैं। कंपनी ने ये भी बताया है कि उसकी वैक्‍सीन की कीमत अन्‍य देशों की वैक्‍सीन की कीमतों से काफी सस्‍ती है।

अमेरिकी वैक्सीन की कीमत- 1500 रुपए प्रति डोज

रूसी वैक्सीन की कीमत – 750 रुपए प्रति डोज

चीनी वैक्सीन की कीमत -750 रुपए प्रति डोज