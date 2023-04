Novavax की कोविड वैक्सीन को भारत में मिली मंजूरी, 12-18 की उम्र के बच्चों में इमरजेंसी में हो सकेगी इस्तेमाल

यह भारत में 12-17 साल के आयु वर्ग के लिए उपलब्ध होने वाली पहली प्रोटीन बेस्ड कोविड वैक्सीन (protein-based vaccine) होगी।

Novavax Gets Approvals For Emergency Use: देश में बच्चों के लिए कोरोना वायरस की एक और वैक्सीन (Covid Vaccine for children in India) को मंजूरी दे दी गयी है। बुधवार को यह जानकारी सामने आयी कि भारत में अब 12-18 आयु वर्ग के बच्चों में आपातकालीन स्थितियों में इस वैक्सीन की खुराक दी जा सकेगी। बुधवार को नोवावैक्स (Novavax) और सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने इस खबर की आधिकारिक स्तर पर पुष्टि की। नोवावैक्स द्वारा दिए गए आधिकारिक बयान में कहा गया कि,नोवावैक्स ( Novavax) जिसे NVX-CoV2373 के नाम से भी जाना जाता है, इसका भारत में उत्पादन और वितरण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) द्वारा किया जा रहा है और इसे कोवोवैक्स (Covovax) नाम से उपलब्ध कराया जाएगा। (Novavax Gets Approvals For Emergency Use In Hindi. )

अब बच्चों के लिए उपलब्ध होगी नोवावैक्स वैक्सीन

बता दें कि यह भारत में 12-18 साल के आयु वर्ग के लिए उपलब्ध होने वाली पहली प्रोटीन बेस्ड कोविड वैक्सीन (First protein-based vaccine for children in India) होगी। भारत के दवा नियामक संस्था (Drugs Controller General of India) द्वारा दी गयी इस अनुमति के बाद नोवावैक्स कंपनी के सीईओ स्टेनली सी एर्क (Stanley C Erck, President and Chief Executive Officer, Novavax) औऱ सीरम इंस्टिट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने इस फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की। दोनों की तरफ से कहा गया कि, प्रोटीन आधारित इस वैक्सीन को मंजूरी मिलना उनके लिए गर्व की बात है। (Novavax Gets Approvals For Emergency Use)

भारत में बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाली चौथी वैक्सीन

बता दें कि, कोवोवैक्स से पहले देश में 12 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए 3 वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है। फिलहाल देश में बायोलॉजिकल ई की कोर्बेीवैक्स(Corbevax) ज़ायडस कैडिला की ZyCoV-D और भारत बायोटेक (BHarat Biotech) की कोवैक्सीन का इस्तेमाल बच्चों के टीकाकरण अभियान के लिए किया जा रहा है। कोवोवैक्स बच्चों के लिए भारत में मंजूरी पाने वाली चौथी कोविड वैक्सीन है।