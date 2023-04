Children's Vaccination in France: फ्रांस में बच्चों के कोरोना टीकाकरण की शुरूआत, 5-11 वर्ष के बच्चों को लगेगी BioNTech की वैक्सीन

फ्रांस में 11 साल से छोटे बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने की औपचारिक अनुमति 1 दिसंबर को दे दी गयी थी।(Covid Vaccination Of Children In France Update )

Covid Vaccination Of Children In France: फ्रांस में 5 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने की शुरूआत हो चुकी है और इस दिशा में वहां तेज़ी से ना केवल काम हो रहा है बल्कि, स्थानीय लोगों द्वारा भी उन्हें वैक्सीनेशन के कार्य में सहयोग मिल रहा है। बता दें कि फ्रांस में 11 साल से छोटे बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने की औपचारिक अनुमति 1 दिसंबर को दे दी गयी थी। फ्रांस की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामक संस्था हॉट अथोरिटी दि सैंट (Haute Autorité de Santé), ने 2 दिन पहले ही अमेरिकी दवा निर्माता कम्पनी फाइजर (Pfizer) और जर्मनी स्थित बायोएनटेक (BioNTech) द्वारा बनायी गयी वैक्सीन को मंजूरी दी थी। (Covid Vaccination Of Children In France Update In Hindi)

बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीनेशन पर ज़ोर

वहीं, फ्रांस सरकार द्वारा कराए गए सर्वे के आंकड़ों के आधार पर सर्वे में यह खुलासा हुआ कि दिसंबर महीने के शुरूआती दिनों में फ्रांस में हर एक लाख बच्चे में से कम से एक हजार बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित (coronavirus infection in children in France) हो चुके हैं। वहीं, फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ऑलिवियर वेरन (Minister Olivier Veran) ने स्थानीय बीएफएम टेलिविजन ( BFM television) को बुधवार को दिए एक इंटरव्यू में ये जानकारियां शेयर की कि,

वर्तमान में 145 से अधिक बच्चे गम्भीर कोविड-19 संक्रमण (hospitalization for severe illness due to Covid-19 ) के कारण अस्पताल में भर्ती हैं।

वहीं, कोविड संक्रमण के कारण 27 से अधिक बच्चे आईसीयू (intensive care units) में रखे गए हैं और उनका इलाज चल रहा है।

फ्रांस में कोरोना के मामले सर्वाधिक

समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस में मंगलवार को कोरोना वायरस के कुल 72,832 नये केसेस सामने आए वहीं 16 हजार से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फ्रांस में कोविड केसेस का यह आंकड़ा यूरोपीय देशों में सर्वाधिक रहा।

मिली जानकारी के अनुसार, फ्रांस में बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए उनके माता या पिता में से किसी एक अभिभावक की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। वहीं, कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच अभिभावक भी बच्चों को वैक्सीन लगवा रहे हैं ताकि बच्चों को इस संक्रमण के खतरे से सुरक्षित रखा जा सके। आंकड़ों के अनुसार, फ्रांस में 12 से अधिक उम्र के लगभग 89 फीसदी लोगों को कोरोना संक्रमण की वैक्सीन की दोनों खुराकें मिल चुकी हैं और सरकार ने अन्य सभी लोगों से टीका जल्द से जल्द लेने का आग्रह किया।