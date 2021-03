Covid-19 Vaccines in India: कोविड संक्रमण के खिलाफ वैक्सीन निर्माता के तौर पर भारत सबसे आगे हैं। भारत की दवा निर्माता कम्पनियों ने देश के अस्पतालों तक बड़ी ही सावधानी के साथ कोरोना का टीका तो सप्लाई किया ही है। साथ ही दुनिया भर के 80 देशों को भारत से वैक्सीन की खुराकें भेजी गयी हैं। लेकिन, इन सबके बावजूद खुद स्वदेश में ही टीका लगवाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। (Covid-19 Vaccines in India) Also Read - दिल्ली सरकार ने बताया इन 4 जगहों को कोरोना फैलाने का ''सुपर स्प्रेडर'', डीएमएस को क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने का दिया निर्देश

देश में कोरोना वैक्सीन लेनेवालों की संख्या कम

आंकड़ों की माने तो भारत की कुल आबादी के 4 प्रतिशत हिस्से को भी कोरोना वायरस का टीका नहीं लगाया जा सका है। इसकी वजह आबादी के अनुपात में कम खुराकों का उपलब्ध होना तो है ही। साथ ही टीकों की बर्बादी और लोगों द्वारा कोविड वैक्सीन ना लेना भी मुख्य कारण हैं। लेकिन, इस बीच सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। भारत आनेवाले कुछ महीनों तक कोविड-19 की वैक्सीन की खुराकें एक्सपोर्ट नहीं करेगा। Also Read - मप्र में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, 11 सौ के पार पहुंची कोविड-19 मरीजों की संख्या

गौरतलब है कि 20 जनवरी 2021 से भारत द्वारा कोविड वैक्सीन्स के एक्सपोर्ट की शुरूआत हुई थी और अब तक देश से 6 करोड़ से अधिक खुराकें दूसरे देशों तक भेजी जा चुकी हैं। मिली जानकारी के अनुसार, भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के केसेस (Coronavirus Cases in India) को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। (No import of Covid Vaccines from India to other countries)

भारत अब नहीं देगा दूसरे देशों को कोरोना की वैक्सीन

बता दें कि बुधवार को आधिकारिक बयान देते हुए इस निर्णय को सार्वजनिक किया गया। अधिकारियों द्वारा मीडिया को जानकारी दी गयी कि, अब तक कोविड वैक्सीन की सप्लाई (Export of Covid-19 Vaccines) के लिए भारत ने जिन देशों के साथ समझौता किया है उन प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जाएगा। लेकिन, स्वदेश में कोरोना वैक्सीन की खुराकों की मांग अधिक है। ऐसे में आनेवाले कुछ महीनों में भारत से वैक्सीन का निर्यात और नहीं किया दाएगा। हालांकि, अधिकारियों ने यह भी कहा कि, 2-3 महीने बाद स्थिति का आकलन किया जाएगा और समीक्षा के परिणामों के आधार पर ही आगे निर्णय लेगा।