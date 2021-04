Covid Vaccination in Maharashtra: 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण मुहिम के तीसरे चरण के तहत हर राज्य में तैयारियां शुरू हो गयी हैं। महाराष्ट्र राज्य में भी इसकी तैयारियां शुरी हो रही हैं। इस चरण में 18-45 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण करने की योजना बनायी गयी है। इस महत्वाकांक्षी चरण से केवल 72 घंटे पहले महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को कहा है कि उन्हें 12 करोड़ वैक्सीन्स की आवश्यकता है और सरकार उन्हें पर्याप्त मात्रा में कोविड-19 टीके की खुराकें उपलब्ध कराए। (Covid Vaccination in Maharashtra in Hindi) Also Read - भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत की तय, जानिए निजी और सरकारी हॉस्पिटल में प्रति डोज कितनी देनी होगी कीमत

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ कृष्णा एम एला को अलग-अलग पत्र भेजे हैं। (Covid Vaccination in Maharashtra)

Also Read - 1 मई से 18 साल से ऊपर के हर व्‍यक्ति को लगाई जाएगी कोरोना वैक्‍सीन, मगर ये एक बात जो आप से छिपाई गई!

महाराष्ट्र के 5 करोड़ लोगों के लिए 12 करो़ड़ वैक्सीन की ज़रूरत

उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार अपनी 18-45 आयु वर्ग की आबादी का टीकाकरण करने का फैसला किया है, तो इसका अनुमान लगभग 5 करोड़ है, इसके लिए लगभग 12 करोड़ वैक्सीन खुराक की आवश्यकता होगी। व्यास ने दोनों से पूछा कि कोविशिल्ड (एसआईआई) और कोवैक्सीन (बीबीआईएल) की कितनी खुराकें हैं, दोनों कंपनियां राज्य सरकार को आपूर्ति कर सकती हैं, जो मई 2021 से अगले छह महीनों तक हर महीने करनी है। ( Third phase of Covid Vaccination in Maharashtra)

सरकार ने वैक्सीन मूल्य निर्धारण और किसी भी अन्य शर्तों के बारे में जानकारी मांगी है जो कंपनियों को संबंधित अधिकारियों को मामले में प्राथमिकता निर्णय लेने में सक्षम करने के लिए हो सकती है। हाल ही में, दोनों कंपनियों ने घरेलू बाजार में वैक्सीन की आपूर्ति के लिए अपनी संशोधित कीमतों की घोषणा की थी।

एसआईआई कोविशिल्ड वैक्सीन को 400 रुपये प्रति खुराक पर और निजी अस्पतालों को 600 रुपये प्रति खुराक पर दे रहा है, जबकि बीबीआईएल इसे 600 रुपये प्रति खुराक पर राज्य सरकारों को और 1,200 रुपये प्रति निजी अस्पतालों को दे रहा है।

एसआईआई ने कहा कि निजी बाजारों में वैश्विक टीके बहुत अधिक दरों पर उपलब्ध हैं। 1500 रुपये प्रति डोज (अमेरिकी खुराक), और 750 प्रति डोज (रशियन और चाइनीज डोज), जबकि बीबीआईएल ने कहा कि कंपनी अपने टीकों को 15-20 डॉलर प्रति खुराक (लगभग औसतन रु 1200 रुपये प्रति खुराक) बीच में निर्यात कर रही है।

(स्रोत–आईएएनएस, एचके/एएनएम)