Covid Vaccination in India: भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन (Dr. Harsh Vardhan) ने शुक्रवार को बयान दिया कि बहुत जल्द देश में 45 वर्ष से कम उम्र वाले लोगों को भी कोविड-19 की वैक्सीन लगायी जाएगी । गौरतलब है कि, कोरोना वायरस संक्रमण को हराने के लिए देशभर में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव चलायी जा रही है। इस कार्यक्रम में जहां पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स (Frontline Workers) और डॉक्टरों को वैक्सीन लगायी गयी। वहीं, अब दूसरे चरण में वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) और 45 वर्ष से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। (Covid Vaccination in India in hindi)

प्रेस से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, "बहुत जल्द सभी वयस्कों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। कोविड का टीका लेने के लिए 45 साल से अधिक उम्र की कोई शर्त नहीं होगी।" (Covid-19 Vaccine for people below 45 years in India) स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, "बच्चों को छोड़कर देश के सभी नागरिकों को जल्द ही कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा।" (Covid Vaccination in India updates)

भारत में अब तक 5 करोड़ से अधिक लोगों को लग चुका है कोविड का टीका

16 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर कोविड टीकाकरण कार्यक्रम (Covid Vaccination Drive in India) आरंभ हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, भारत में अब तक लगभग 5 करोड़ 55 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन (Covid Vaccine in India) लगायी जा चुकी है। वहीं, बीते दिन यानि 25 मार्च तक भारत में 23,58,731 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। अब तक हुए टीकाकरण के आंकड़ों के मुताबिक,