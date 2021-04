Tika Utsav launched in India: कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर (Second Wave of Covid in India) के बीच भारत में ‘टीका उत्सव’ (Tika Utsav) की शुरूआत हो गयी है। रविवार 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने देश में टीकाकरण अभियान में तेज़ी लाने के लिए टीका उत्सव आरंभ किया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने टीका उत्सव मनाने की बात कही थी। इस उत्सव का मकसद अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। (Tika Utsav in India) Also Read - सिंगर पलाश सेन कोरोना संक्रमित, कुछ दिन पहले ही ली थी वैक्सीन की पहली डोज़

11 से 14 अप्रैल तक भारत में मनाया जाएगा टीका उत्सव

गौरतलब है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप बहुत व्यापक स्तर पर देखा जा रहा है। देशभर में संक्रमण से लड़ने के लिए जहां वैक्सीनेशन ड्राइव चलायी जा रही है। वहीं, कई राज्यों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और नाकाबंदी जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। टीका उत्सव के लॉन्च के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 4 सूत्र भी बताए, जिन्हें लोगों को फॉलो करने के लिए लोगों से अपील भी की। Also Read - महाराष्ट्र में वैक्सीन की कम खुराकों के बावजूद सबसे ज्यादा 93 लाख लोगों को लगाया गया टीका, राजधानी मुंबई में खत्म हो रहा है स्टॉक

प्रधानमंत्री ने कहा ज़रूर करें ये 4 काम

करें बुज़ुर्गों की मदद

प्रधानमंत्री ने ईच वन-वैक्सीनेट वन (Each One- Vaccinate One) का संदेश दिया। जिसका अर्थ है कि लोग एक-दूसरे और खासकर, बुज़ुर्गों की मदद करें ताकि वे सुरक्षित तरीके से अपनी बारी आने पर टीका ले सकें। जो लोग टीकाकरण केंद्र तक खुद नहीं जा सकते हैं, उनकी मदद करें और उन्हें टीका दिलाने ले जाएं।

इलाज में करें मदद

बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कोविड संक्रमण के इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। इसी तरह कइयों के पास पर्याप्त मात्रा में जानकारी नहीं है। ऐसे लोगों की मदद करने और उनके लिए सही उपचार सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की। (Each One- Treat One)

खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें

लोगों को खुद मास्क पहनने की भी सलाह दी प्रधानमंत्री ने। उन्होंने Each One- Save One का मंत्र सुझाया जिसका अर्थ है कि मास्क (Covid Mask) पहनकर खुद भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें।

माइक्रो कंटेनमेंट ज़ोन

अगर कोई व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में, ‘माइक्रो कन्टेनमेंट ज़ोन’ (Micro-Containment Zone) तैयार किया जाना चाहिए। लोग खुद से इसकी पहल करें और अगर किसी घर या परिवार में कोई एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव (Covid Positive) पाया जाता है तो वहां घर के किसी कमरे या कोने में ‘माइक्रो कन्टेनमेंट ज़ोन’ बनाएं ताकि, बाकी लोग भी सुरक्षित रह सकें और संक्रमित व्यक्ति जल्द से जल्द ठीक हो सके।