Covid Third Wave and Unlock: कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच देशभर में इससे बचाव की उपायों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वहीं, इस बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को देश के सभी राज्यों और जिलों में लॉकडाउन में ढील देने से जुड़ी एक महत्वपूर्ण रणनीति के बारे में भी घोषणा की। बता दें कि, मंगलवार को ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉ. बलराम भार्गव ने कहा कि, लॉकडाउन में ढील देने या अनलॉक की की प्रक्रिया को अगर रणनीति के तरह आगे बढ़ाया जाएगा तो तीसरी लहर के दौरान कोविड केसेस को बढ़ने से रोकने में भी मदद होगी। (Covid Third Wave and Unlock Conditions in Hindi)

‘किन स्थितियों में मिलेगी लॉकडाउन से आज़ादी’

दरअसल, डॉ. बलराम भार्गव भारत के कोविड -19 टास्क फोर्स के एक सदस्य भी हैं। आईसीएमआर ने देश के सभी शहरों और जिलों के लिए एक 'अनलॉक' क्राइटेरिया के आधार पर योजना तैयार की है। इस क्राइटेरिया के अनुसार, अनलॉक की अनुमति केवल 3 स्थितियों में दी जाएगी। (Conditions for unlock during third wave in India) जैसे-

ऐसे जिले जहां 7 दिनों की पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी से कम हो।

कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के खतरे वाली (covid vulnerable groups) 70 फीसदी आबादी का वैक्सीनेशन (Vaccination) किया जा चुका हो।

सामाजिक स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए तो उन क्षेत्रों में लॉकडाउन ना लगाने के बारे में विचार किया जा सकता है।

डॉ. बलराम भार्गव ने कहा कि अनलॉक की प्रक्रिया धीरे-धीरे ही शुरू की जानी चाहिए क्योंकि, तभी कोरोना केसेस को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसके लिए जिलों को वैक्सीनेशन को प्राथमिकता देने और अपने नागरिकों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करना होगा।

