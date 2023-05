स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए जारी किए नए दिशानिर्देश, इलाज के दौरान रखना होगा इन बातों का ख्याल

Covid Patients New Medical Guidelines: कोरोना के मामले देश में पिछले महीने से तेजी से बढ़े हैं। ओमिक्रोन वेरिएंट (Omicron Variant in India) से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने से भी कोविड-19 केसेस में उछाल आया है। पिछले दिनों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Health Ministry) ने कोरोना मरीजों के लिए क्लिनिकल गाइडलाइंस में कुछ संशोधन किया है। इसमें कोरोना के हल्के (Mild), मध्यम (Moderate) और गंभीर (Severe) मरीज शामिल हैं। कोविड राष्ट्रीय कार्य बल (Covid National Task Force) ने सोमवार को कहा कि कोविड रोगियों (Corona Patients) के सही से प्रबंधन के लिए कुछ संशोधन किए गए हैं। इसमें ऐसे मरीज जिनमें कोरोना के बेहद हल्के लक्षण (Mild Covid Symptoms) नजर आ रहे हैं, वे होम आइसोलेशन में रहेंगे। वहीं, गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों (Severe covid Patients) को इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में भर्ती कराया जाएगा।

