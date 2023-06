WHO का बयान, कोरोना कहीं नहीं गया, लगातार बदल रहा है वायरस, बन सकता है और भी संक्रामक

सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि, ओमिक्रोन के स्ट्रेन्स में लगातार बदलाव हो रहे हैं और इस म्यूटेशन के कारण स्ट्रेन्स आगे चलकर अधिक संक्रामक भी हो सकते हैं।

WHO on coronavirus in future: कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हाल में चीन ने अपने देश के कुछ बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा दिया। वहीं, इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कहा गया है कि भविष्य में कोरोना से जुड़ी स्थिति कैसी होगी, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। WHO की चीफ साइंटिस्ट, सौम्या स्वामीनाथन (World Health organisation chief scientist Soumya Swaminathan ) ने कहा कि ओमिक्रोन की वजह से कोरोना वायरस के व्यवहार में कई तरह के बदलाव देखे गए। हमे ओमिक्रोन के 300 से अधिक स्ट्रेन्स का पता चला और हम उनपर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन, इन स्ट्रेन्स में अधिकांश में धीरे-धीरे बदलाव हो रहे हैं और इस म्यूटेशन के कारण स्ट्रेन्स आगे चलकर अधिक संक्रामक भी हो सकते हैं। (WHO on coronavirus in future in Hindi)

क्या आएंगे कोरोना के और भी वेरिएंट्स ?

सौम्या स्वामीनाथन ने कहा जब भी वायरस का कोई नया स्ट्रेन (Covid virus strain) आता है तो वह पिछले स्ट्रेन को बेअसर कर देता है। ओमिक्रोन के नये वेरिएंट्स के आने बाद हो सकता है कि संक्रमण की रफ्तार बढ़ जाए और भारी संख्या में नये केसेस भी सामने आएं। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं कि वेरिएंट नया (coronavirus variant) जानलेवा साबित होगा। लेकिन, साथ ही वायरस के प्रभाव के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।

बता दें कि कुछ सप्ताह पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से चेतावनी दी गयी थी कि, कोविड से जुड़े प्रतिबंध और इमरजेंसी जल्द ही खत्म हो सकती हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं, WHO प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस (WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने कहा था कि, कोरोना महामारी का चौंकाने वाला रूप सामने आया है और हो सकता है कि भविष्य में ये हमें और भी हैरान करें। इसका अर्थ है कि भले ही आज दुनियाभर में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। लेकिन, हो सकता है कि आगे चलकर इससे जुड़ी स्थितियों में बड़े बदलाव हों।

TRENDING NOW

RECOMMENDED STORIES