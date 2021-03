Covid in Maharashtra: महाराष्ट्र राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने शुक्रवार को कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए नयी गाइडलाइंस जारी की हैं। मिली जानकारी के अनुसार, अब राज्य के शॉपिग मॉल्स में लोगों को तभी प्रवेश की अनुमति मिलेगी जब वे अपनी कोविड-19 रिपोर्ट पेश करेंगे और उस रिपोर्ट में परिणाम नेगेटिव आया होगा । इसी तरह राज्य के आडिटोरियम और थियेटर्स को भी 50 प्रतिशत से कम क्षमता के साथ ही संचालन की अनुमति होगी। इन नये नियमों को 22 मार्च से लागू किया जाएगा और 31 मार्च तक यह लागू रहेगा। (Covid in Maharashtra update in hindi) Also Read - Coronavirus News Update: भारत में एक बार फिर शुरू हुआ कोरोना का कहर, साल 2021 में तीसरी बार टूटा रिकॉर्ड, केस 20,000 के पार

All drama theatres & auditoriums to operate on 50% capacity, no entry to be allowed without proper wearing of masks. All pvt offices to function at 50% capacity pic.twitter.com/HW73jiOjgg

— ANI (@ANI) March 19, 2021