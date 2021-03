Covid Second Wave in Karnataka: कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. के. सुधाकर राव (Dr. K. Sudhakar) ने कहा है कि राज्य में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है। गौरतलब है कि सुधाकर राव का यह बयान तब आया है जब दैनिक स्तर पर पूरे देश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रविवार को कर्नाटक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आ चुकी है और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिहाज से लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। (Covid in Karnataka) Also Read - Coronavirus in India: पिछले 100 दिनों में सबसे अधिक कोविड मामले आए सामने, 63 फीसदी केसेस केवल महाराष्ट्र में मिले

Also Read - भारत में फिर से बढ़ने लगे कोरोना केसेज, 24 घंटे में 14 हजार से ज्यादा नए मामले दर्ज, कर्नाटक ने बंद किए केरल के 13 एंट्री पॉइंट

कर्नाटक में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर !

बेंगलुरू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए सुधाकर राव (Karnataka Health Minister) ने कहा कि, ” फिलहाल राज्य में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शुरूआत ही हुई है। आनेवाले 3 महीने बीमारी के प्रसार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि चलिए मिलकर इस बीमारी को हराते हैं।”

सुधाकर राव ने कहा कि वे कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) से इस विषय में चर्चा करेंगे। राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आवश्यक कदम उठाने के बारे में चर्चा की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य स्तरीय कोरोना टेक्निकल एडवायज़री कमिटी (Technical Advisory Committee on coronavirus) ने स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की है और राज्य सरकार को कहा है कि अगर लोगों की कुछ गतिविधियों पर रोक नहीं लगयी गयी तो राज्य में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो सकता है। सुधाकर राव ने कहा इसके बाद अगर कोरोना संक्रमण राज्य में बढ़ता है तो उसका नुकसान सरकार के साथ राज्य के नागरिकों को भी होगा।