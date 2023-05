Covid Cases In Delhi: राजधानी दिल्ली में बीते दो दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बहुत अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। आकंड़ों के अनुसार पिछले 2 दिनों मे शहर में 118% तक उछाल आया है। बता दें कि, दो दिन पहले दैनिक स्तर पर दर्ज किए जाने वाले मामलों का आंकड़ा तकरीबन 150 के आसपास था, जबकि बुधवार को राज्य में 299 और गुरुवार को 325 नये केसेस दर्ज किए गए। वहीं, दिल्ली में अब तक कुल कोविड संक्रमित लोगों की संख्या एक हजार के करीब पहुंच गयी है। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि अब तक जो कोविड संक्रमण के मामले सामने आए हैं उनमें अधिकांश लोगों में संक्रमण के गम्भीर लक्षण दिखायी नहीं दे रहे हैं।

Delhi logs 325 fresh COVID-19 cases, zero fatality; positivity rate 2.39 per cent: Authorities — Press Trust of India (@PTI_News) April 14, 2022