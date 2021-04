Covid Cases in Maharasthra: महाराष्ट्र और मुंबई दोनों में गुरुवार को कोविड-19 से संक्रमण के मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि फिर 249 लोगों की मौत हुई और संक्रमितों का कुल आंकड़ा 28 लाख को पार कर गया। राज्य में 43,183 नए मामले दर्ज किए गए, जो 28 मार्च को दर्ज 41,404 के पिछले उच्चतम संख्या को पार करते हुए भारत में सबसे अधिक, 28,56,163 तक पहुंच गए। (Covid Cases in Maharasthra update) Also Read - महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण का कहर, 3 दिनों में 1 लाख नए मामले आए सामने

लॉकडाउन की आशंका के बीच, 249 ताजा मामले आए। राज्य में कुल 54,898 मौतें हो चुकी हैं।

इसके साथ ही, राज्य में ठीक होने की दर घटकर 85.02 प्रतिशत हो गई, जबकि मृत्युदर घटकर 1.92 प्रतिशत हो गई और सक्रिय मामलों की संख्या 356,243 से बढ़कर 366,533 हो गई।

मुम्बई, पुणे, नासिक, नागपुर औरंगाबाद, लातूर, अकोला और कोल्हापुर हलकों में मौतों और संक्रमण के आंकड़ों के कारण चिंता बनी हुई है।

देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई ने अब तक का सबसे अधिक 8,646 संक्रमण दर्ज किया है, कुल आंकड़ा 423,419 तक पहुंच गया और कुल 11,708 मौतें हुईं।

राज्य की राजधानी में बढ़ते मामलों के कारण, बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने 650 इमारतों को सील कर दिया है।



मध्य प्रदेश के इन शहरों में 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन

मध्यप्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए जहां एक ओर मास्क लगाना जरूरी किया गया है, वहीं पूर्णबंदी का भी सहारा लिया जा रहा है। राज्य के चार जिलों में एक दिन से ज्यादा की पूर्णबंदी की जा रही है। छिंदवाड़ा में तीन दिन और बैतूल, खरगोन व रतलाम में दो दिन की पूर्णबंदी का फैसला लिया गया है। छिंदवाड़ा में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के संबंध में समिति के सदस्यों से चर्चा की गई।

इस बैठक में फैसला लिया गया है कि जिले के नगरीय और नगरीय सीमा से लगे क्षेत्रों में दो अप्रैल से चार अप्रैल तक पूर्णबंदी रहेगी।

(स्रोत–आईएएनएस, एसजीके)