Covid Cases in Gujarat: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस (Covid in Maharashtra) के प्रकोप के बाद जहां राज्य में आखिरकार कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं, अब पड़ोसी राज्य गुजरात में भी कोरोना वायरस के मामलों (Coronavirus Cases in Gujarat) में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अकेले अहमदाबाद स्थित आईआईएम (IIM-Ahmedabad) और आईआईटी गांधीनगर (IIT-Gandhinagar) में कोरोना वायरस से संक्रमित 70 लोगों को पता चला है। इसकी पुष्टि खुद अहमदाबाद नगर पालिका (Ahmedabad Municipal Corporation) के डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉ. मेहुल आचार्या ने की। (Covid Cases in Gujarat in Hindi)

IIM और IIT कैम्पस पहुंचा कोविड संक्रमण

स्थानीय समाचार एजेंसियों से मिली ख़बर के अनुसार, कोविड-19 संक्रमण की सेकेंड वेव (Second Wave of Covid in Gujarat) से गुजरात में 2 सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों आईआईएम अहमदाबाद (IIM-Ahmedabad) और गांधीनगर स्थित आईआईटी की शाखा (IIT Gandhinagar) में रहनेवाले छात्रों और स्टाफ को भी प्रभावित किया है। मिली जानकारी मुताबिक इन दोनों ही संस्थानों में कोरोना के एक्टिव केसेस का पता चला है। प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, IIM-अहमदाबाद में सोमवार तक 40 संक्रमितों का पता चला था। जबकि, IIT-गांधीनगर में कोरोना से संक्रमित 25 लोगों की पहचान हुई है। (Covid Cases in IIT Gandhinagar)

Gujarat | 40 people including students and professors at the Indian Institute of Management, Ahmedabad have tested positive for COVID19: Mehul Acharya, Deputy Health Officer, Ahmedabad Municipal Corporation pic.twitter.com/TuySbNGm7n — ANI (@ANI) March 28, 2021

कई संक्रमितों में नहीं दिखे लक्षण (Covid-19 Symptoms)

बता दें कि इससे पहले, जारी आंकड़ों में कहा गया था कि आईआईएम-गांधीनगर में अब तक कोरोना के कुछ मामले ही सामने आए थे। 12 मार्च 2021 को पाए गए कुछ मामलों के अलावा आईआईटी कैम्पस को कोरोना-मुक्त ही कहा जा रहा था। पर अब नये केसेस का पता तेज़ी से चल रहा है। आईआईटी प्रशासन द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक, इनमें से कई छात्र ऐसे हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण (Symptoms of Coronavirus ) नहीं दिखायी दे रहे हैं।

मीडिया को जानकारी देते हुए अहमदाबाद नगर निगम के उप स्वास्थ्य अधिकारी मेहुल आचार्य ने कहा अब तक इंस्टिट्यूट में कोविड टेस्टिंग की मदद से 22 स्टुडेंट्स सहित एक प्रोफेसर के कोविड इंफेक्टेड होने की पुष्टि हुई है। वहीं, 17 नये लोगों के संक्रमित होने की भी जानकारी है। (Covid Cases in Gujarat)