कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए तैयार है दिल्ली, हॉस्पिटल्स में बढ़ाए गए बेड्स

शहर के अस्पतालों में बेड्स की संख्या में इजाफा करने का फैसला लिया है ताकि जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाए और दिल्लीवासियों को परेशान न होना पड़े।

COVID beds capacity in Delhi hospitals:कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से विशेष तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को कोरोना के 10 हजार से अधिक मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ रही है, लेकिन इसी बीच दिल्ली सरकार की तरफ से लोगों से अपील की गयी कि वे डरे नहीं और घबराएं नहीं। इसके साथ ही शहर के अस्पतालों में बेड्स की संख्या में इजाफा करने का फैसला लिया है ताकि जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाए और दिल्लीवासियों को परेशान न होना पड़े। (COVID beds capacity in Delhi hospitals in Hindi)

दिल्ली के अस्पतालों में बढ़ाए गए बेड्स

दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले 9 सरकारी अस्पतालों में कोविड बेड्स की संख्या बढ़ा दी गयी हैं। यहां अब बेड्स 3316 से बढ़ाकर 4350 किए जाने की योजना है। इनमें इंदिरा गांधी अस्पताल, लोक नायक अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, बुराड़ी अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, अंबेडकर अस्पताल, डीडीयू अस्पताल, डीसीबी अस्पताल और डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर अस्पताल शामिल हैं।

आंकड़ो की बात करें तो इंदिरा गांधी अस्पताल में 1181 बेड्स से बढ़ाकर 1500 बेड्स किए गए हैं, वहीं लोक नायक हॉस्पिटल में 650 से बढ़ाकर 750 बेड्स किये गए हैं।

इसके अलावा गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में भी 600 से बढ़ाकर 750 बेड्स किए गए हैं।

वहीं बुराड़ी अस्पताल में 300 बेड्स से 400 बेड्स कर दिया गया है। साथ ही राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 150 बेड्स से बढ़ाकर 300 बेड्स किये गए हैं।

वहीं अंबेडकर नगर अस्पताल में 135 बेड्स से 200 बेड्स करने का फैसला लिया है, साथ ही दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में 100 बेड्स से 150 बेड्स हुए हैं। इसके अलावा दीपचंद बंधु अस्पताल में 100 बेड्स से 150 बेड्स हुए और डॉ बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में 100 बेड्स से बढ़ाकर 150 बेड्स किए गए हैं।

इसके साथ ही इन 9 अस्पतालों के एमएस, एमडी और डायरेक्टर को स्थिति से निपटने के लिए विशेष निर्देश दे दिए गए हैं। इन निर्देशों में जरूरत के हिसाब से मैन-पावर, इक्विपमेंट आदि का भी इंतजाम जल्द से जल्द कर लें ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना आये।

(आईएएनएस)

