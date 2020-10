Health News in Hindi: ब्रिटेन में कोविड-19 के वैक्सीन (covid-19 vaccine in Britain) को इस साल के क्रिसमस तक उपलब्ध कराए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि, इस पर पहले कुल आबादी के सबसे कमजोर लोगों का हक होगा। देश के वैक्सीन टास्क फोर्स के प्रमुख ने इस बात की पुष्टि की है। Also Read - मार्च 2021 तक तैयार हो जाएगी कोविड-19 की वैक्सीन, सीरम इंडिया ने की घोषणा

शुक्रवार को बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, बीबीसी स्कॉटलैंड के कार्यक्रम पर बात करते हुए ब्रिटेन में वैक्सीन टास्कफोर्स की अध्यक्ष केट बिंघम ने कहा कि हालांकि वैक्सीन को लेकर चीजें रातोंरात सामान्य हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन (Covid-19 Vaccine in Britain in hindi) के मिलने को लेकर वह आशावादी है, लेकिन इसका एक ही डोज पर्याप्त शायद नहीं हो सकता है। कुछ ही सालों के भीतर शायद इसे दोबारा लेने की भी आवश्यकता पड़ सकती है।

उनके मुताबिक, कोविड-19 वैक्सीन के उपलब्ध हो जाते ही हर किसी तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसकी आपूर्ति सीमित होने की उम्मीद है।

इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण और प्रतिरक्षण (जेसीवीआई) पर ब्रिटेन सरकार और संयुक्त समिति को इस बात पर सहमत होना होगा कि किसे टीका लगाया जाना चाहिए और कब लगाना चाहिए।

