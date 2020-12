Covid-19 Vaccine Emergency Usage: कोरोना वायरस वैक्सीन्स के निर्माण और क्लिनिकल ट्रायल्स के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि इन वैक्सीन्स को आपातकालीन स्थितियों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए या नहीं। गौरतलब है कि भारत में फाइज़र, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टिट्यूट्स (Serum Institutes in India) ने अपनी कोरोना-19 वैक्सीन्स के इस्तेमाल के लिए आवेदन किया है। इस बीच एक बड़ी अपडेट यह आयी है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ (Covid-19 Vaccine Emergency Usage) के लिए जल्द ही मंज़ूरी मिल सकती है। विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता सीरम के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें क्रिसमस (Christmas) के त्योहार से पहले ही वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल से जुड़ी मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है। Also Read - Coronavirus Cases in India Update: भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले हुए 97.96 लाख, इन 10 राज्यों से हैं 72 फीसदी संक्रमित

किन शर्तों पर मिलेगी कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी यूज़ की अनुमति ?

गौरतलब है कि अमेरिका में फाइज़र (Pfizer Covid-19 Vaccine) की कोविड-19 वैक्सीन को आपातकाल में इस्तेमाल करने की आधिकारिक मंज़ूरी मिल चुकी है। हाई पावर्ड वैक्सीन एडवाइजरी पैनल ने सुरक्षा और प्रभावकारिता के आंकड़ों पर 9 घंटे की मैराथन बहस के बाद अमेरिकियों के सामूहिक वैक्सीनेशन के लिए फाइजर और बायोएनटेक (BioNtech) के कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के स्वीकृति का समर्थन किया है। लेकिन, सीरम को भारत में मंजूरी यूनाइटेड किंगडम में ड्रग रेगुलेटर मेडिसिन एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी की तरफ से वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) की मंजूरी मिलने के बाद ही मिल सकेगी।(Covid-19 Vaccine Emergency Usage Update)

ऑक्सफोर्ड -एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के डेटा की होगी जांच

बता दें कि, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना वैक्सीन की एमएचआरए (MHRA) द्वारा कई पहलुओं पर जांच की जाएगी। फिलहाल यह एजेंसी अभी ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार की गयी कोविड-19 वैक्सीन के डेटा की जांच कर रही है। गौरतलब है कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका (Oxford-AstraZeneca) की कोविड-19 वैक्सीन को बाकी उम्मीदवारों की तुलना में सबसे सुरक्षित पाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, एमएचआरए क्रिसमस से पहले इस वैक्सीन को मंजूरी दे देगा और उसके बाद भारत में इसके ट्रायल्स में जुटी सीरम इंस्टीट्यूट के आवेदन पर कार्य आगे बढ़ाया जाएगा।

गौरतलब है कि, अपनी इस जांच के दौरान (MHRA ) सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए उस डेटा की भी जांच करेगा,जिसमें कोरोना वैक्सीन की डोज और उसके प्रभाव का विवरण दिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दावा है कि, वैक्सीन की 2 फुल डोज देने के बाद वॉलिंटियर्स में 62 प्रतिशत और आधी डोज़ और उसके बाद एक पूरी डोज देने पर वॉलिटिंयर्स में 90 प्रतिशत तक असरदार पाया गया। (Covid-19 Vaccine Emergency Use)

