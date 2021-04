Covid-19 Vaccination in UP: उत्तर प्रदेश में कल से 18 से 44 वर्ष तक के युवाओं का टीकाकरण शुरू होगा। इसके लिए सबसे ज्यादा संक्रमण वाले सात जिलों लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में टीके टीकाकरण की शुरुआत होगी। टीकाकरण को लेकर सीएम योगी ने किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद विभाग ने टीके के लिए ग्लोबल टेंडर की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। Also Read - लक्षण और संकेत जो बताते हैं कोरोनावायरस पहुंचा रहा है आपके फेफड़ों को नुकसान

मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में तय समयानुसार देश में 18 से 44 वर्ष के युवाओं का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य (Covid-19 Vaccination in UP in Hindi) बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन एक मई से टीकाकरण की घोषणा की थी, उसी दिन मुख्यमंत्री योगी की कैबिनेट ने एक मई से प्रदेश में टीकाकरण और देश में सबसे पहले प्रदेश में युवाओं को निशुल्क टीका लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद अन्य प्रदेशों में योगी की तर्ज पर नि:शुल्क टीकाकरण की घोषणा की गई। प्रदेश में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत एक मई से टीकाकरण के लिए मुख्यमंत्री योगी ने मंत्रियों और अधिकारियों की एक कमेटी भी बनाई थी। देश में अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार 18 साल से अधिक उम्र वालों का एक मई से टीकाकरण करने वाला यूपी पहला राज्य है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को 50-50 लाख वैक्सीन के डोज का ऑर्डर पहले दे दिया था।

यूपी में कल से लगेगा 18 से ऊपर वालों को वैक्सीन (Covid-19 Vaccination in Uttar Pradesh)

कोविड संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए प्रदेश में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेशन की कार्यवाही तेजी से चल रही है। प्रदेश में Covid-19 Vaccination in UP: अब तक एक करोड़ 23 लाख 55 हजार 555 लोगों को वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। इसमें एक करोड़ 01 लाख 26 हजार 798 वैक्सीन की पहली डोज और 22 लाख 28 हजार 757 दूसरी डोज शामिल हैं।

अपर मुख्य सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग नवनीत सहगल ने बताया कि 18 से 44 वर्ष तक के लोगों का नौ हजार से अधिक एक्टिव केस वाले जिलों लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में कल से टीकाकरण होगा। सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जा रहा है, इसके बाद अन्य जिलों में इसे विस्तारित किया जाएगा। पर्याप्त मात्रा में लोगों के लिए टीके उपलब्ध रहें, इसके लिए हवाई जहाज से टीके मंगाए जा रहे हैं।

स्रोत : (IANS Hindi)