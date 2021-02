COVID-19 vaccination for elderly: देश में चल रहे कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के तहत एक बड़ी घोषणा की गयी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार 24 फरवीर को देशव्यापी कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तीसरे चरण की घोषणा की। इस मौके पर जावड़ेकर ने कहा कि, तीसरे चरण के दौरान 1 मार्च 2021 से कोविड-19 महामारी के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम में 60 साल से अधिक लोगों को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन दी जाएगी। (COVID-19 vaccination for elderly) इसके साथ ही 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। (Free Covid Vaccine) Also Read - दिल्‍ली में Covishield वैक्‍सीन लेने के 24 घंटे बाद व्‍यक्ति की मौत, बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है इंतजार

क्या बुज़ुर्गों के मिलेगी मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन?

बता दें कि, यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद की गयी थी। भारत में वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम की शुरूआत 16 जनवरी से हुई थी। भारत में होने वाले इस टीकाकरण कार्यक्रम को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कहा जा रहा है। मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जावड़ेकर ने ये बातें कहीं-

60 साल से ऊपर के लोगों और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को एक मार्च से 10 हजार सरकारी केंद्रों और 20 हजार से अधिक निजी टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा।

वैक्सीन सरकारी केंद्रों पर मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि निजी केंद्र टीकाकरण के लिए शुल्क लेंगे और इसके लिए दर अगले तीन या चार दिनों में तय की जाएगी।

उन्होंने कहा कि नागरिकों के टीकाकरण की खातिर शुल्क तय करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, टीका निमार्ताओं और निजी अस्पतालों के साथ बातचीत कर रहा है। देश भर में अब तक 1.14 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है।

हेल्थकेयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया था।

देश में जल्द ही शुरू होगा तीसरे चरण का टीकाकरण

बता दें कि, भारत के ड्रग रेगुलेटर ने 3 जनवरी को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट (Serum Institutes of India) द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविशिल्ड (Covishield), और भारत बायोटेक (Bharat Biotech) के स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सिन (Covaxin) को इमरजेंसी यूज़ के लिए आवश्यक अनुमति दे दी थी। समाचार एजेंसी आईएएनएस की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 7 दिनों में देश में कोविड-19 के नये केसेस के सामने आऩे की ख़बरों के बीच 11 लाख से ज़्यादा लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए हैं।

बुधवार को, स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटों में 13,742 नए मामले सामने आए। कोविड के कुल मामलों की संख्या 1,10,30,176 हो गई है। पिछले 24 घंटे में बीमारी के कारण 104 मौतें हुईं। इसके साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 1,56,567 तक पहुंच गया है।

(स्रोत –आईएएनएस, एसआरएस/एएनएम)