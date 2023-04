Covid-19 Unlock In Maharashtra: स्कूलों को खोलने के कुछ समय बाद महाराष्ट्र में खुलेंगे सिनेमाघर, जल्द ही होगा SOP का ऐलान

महाराष्ट्र सरकार द्वारा कहा गया है कि, इस संबंध में एक विस्तृत एसओपी (SOP) तैयार करने के लिए काम चल रहा है, जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। (Covid-19 Unlock In Maharashtra)

Covid-19 Unlock In Maharashtra: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने शुक्रवार को घोषणा की कि कोविड-19 महामारी और मार्च 2020 से कई बार लॉकडाउन के कारण बॉक्स-ऑफिस बंद होने के 18 महीने बाद राज्य के सभी सिनेमाघरों को 22 अक्टूबर से स्वास्थ्य मानदंडों के पूर्ण अनुपालन की उम्मीद करते हुए फिर से खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "इस संबंध में एक विस्तृत एसओपी तैयार करने के लिए काम चल रहा है, जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी।" इस घोषणा के साथ फिल्म और थिएटर जगत में उत्साह की लहर फैल गई। (Covid-19 Unlock In Maharashtra In Hindi)

22 अक्टूबर से सिनेमा घर और 7 अक्टूबर से पूजा स्थल खुलेंगे

मुख्यमंत्री ने इस घोषणा से पहले कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) डॉ. प्रदीप व्यास और शिवसेना सांसद संजय राउत और अन्य के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में बॉलीवुड और मराठी फिल्म उद्योग से रोहित शेट्टी, मकरंद देशपांडे, सुबोध भावे, आदेश बांदेकर और मंच और सिल्वर स्क्रीन के अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे।

यह कदम सरकार द्वारा 4 अक्टूबर से राज्य के अधिकांश स्कूलों और 7 अक्टूबर से सभी पूजा स्थलों को प्रतिबंधों और प्रोटोकॉल के साथ फिर से खोलने की अनुमति दिए जाने के एक दिन बाद आया, क्योंकि राज्य में कोविड-19 से संक्रमण की स्थिति आसान होती दिख रही है।

4 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल

गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही घोषणा की गयी है कि महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से स्कूलों को दोबारा शुरू किया (School reopening in Maharashtra) जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राज्य भर में स्कूलों को दोबारा खोलने की प्लानिंग की गयी है। महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) ने इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि शहरी भागों में स्कूल 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे। ग्रामीण भागों में 5 वीं से 12 वीं तक के वर्गों के लिए स्कूल खुल जाएंगे।

(आईएएनएस)

