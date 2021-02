कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव भारत में कम होता दिखायी दे रहा है। इसीलिए, धीरे-धीरे देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन जैसे नियमों में थोड़ी-थोड़ी ढील दी जा रही है। हालांकि, जनजीवन सामान्य बनाने की कोशिशों के बीच सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। इसी बीच भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry of India) ने कुछ नये नियम बनाए हैं जो, उन लोगों पर लागू होंगे जो, ऑफिस में काम करते हैं। मंत्रालय ने कुछा गाइडलाइंस जारी की हैं जो विभिन्न दफ्तरों और वहां काम करने वाले लोगों पर लागू रहेंगी। दरअसल, इन नये नियमों के माध्यम से कोरोना संक्रमण के दोबारा प्रसार को रोकने की कोशिश की जा रही है। इन नये नियमों के अनुसार, सैनिटाइजेशन, सोशल-डिस्टेंसिंग और कोविड-19 टेस्टिंग जैसी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। (Guidelines for Offices to prevent Covid-19 Spread) ­­ Also Read - Covid-19 Death: कोविड-19 से मरनेवालों में इन 4 बीमारियों के मरीज़ों की संख्या सबसे अधिक, रिसर्च में खुलासा

दफ्तर जानेवालों के लिए कोविड-19 गाइडलाइन्स