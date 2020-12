WHO की सलाह, क्रिसमस और त्योहारों में रखें अपनों से दूरी, ना लगाएं किसी को गले, ना करें किस

Covid-19 Safety Precautions: कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर (Covid-19 Second wave) के साये में जी रही दुनिया में अब तक कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या 7 करोड़ होनेवाली है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनियाभर के लोगों से अधिक सावधान रहने के लिए कहा है। खासकर, क्रिसमस और नये साल के जश्न के बीच कोविड-19 संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ सकते हैं और इसीलिए, अब सभी एक्सपर्ट्स लोगों से अपील कर रहे हैं कि त्योहारों के दौरान लोग ज़्यादा एहतियात बरतें। (Covid-19 Safety Precautions during Christmas)

विश्व स्वास्थ संगठन ने कहा है कि त्योहारों के दौरान अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलते समय उनसे थोड़ी दूरी बनाकर ही मिलें। लोगों को गले लगाने और हाथ मिलाने से परहेज करें।

क्रिसमस और नये साल का जश्न मनाएं पर दूर से !

WHO के आपात मामलों के प्रमुख डॉ. माइकल रेयान ने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि दुनियाभर के लोगों को सबक लेना चाहिए और अमेरिका में कोरोना वायरस के मामलों और वहां मरने वाले लोगों का आंकड़ा ध्यान में रखना चाहिए। डॉ. रेयान का कहना है कि , ' अमेरिका एडवांस टेक्नोलॉजी और हेल्थकेयर सर्विसेस वाला देश है। लेकिन फिर भी वहां कोविड-19 संक्रमण की वजह से लगातार लोगों की मृत्यु हो रही है। बल्कि, अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। (Covid-19 Safety Precautions during festivities)

कोरोना वायरस के प्रसार के बारे में बात करते हुए, WHO की कोविड-19 की तकनीकी प्रमुख मारिया वान केरखोवे ने कहा कि कोविड-19 इंफेक्शन के ज़्यादातर मामले एक-दूसरे के नज़दीक आने, आसपास रहने और एकसाथ भोजन करने की वजह से हुए हैं। भले ही यह बात स्पष्ट नही है कि इस तरह के नज़दीकी सम्पर्क के कारण कितने लोगों को कितनी देर में संक्रमण हुआ लेकिन, निश्चित तौर पर लोगों को अपने सबसे करीबी लोगों से ही संक्रमण मिला है। ऐसे में त्योहारों के दौरान लोगों को एक-दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए।

क्रिसमस और त्योहारों में इस तरह रखें अपनों से दूरी

कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन लोगों को सलाह देता है कि वे पार्टियों और त्योहारों में एक-दूसरे से जब मिलें तो उनसे फिजिकल डिस्टेंस बनाएं रखें और गले ना मिलें।

इसी के साथ आप अपनी सुरक्षा के लिए और कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए यह उपाय अपना सकते हैं-