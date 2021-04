Covid-19 Prevention Tips in Hindi: कोरोनावायरस संक्रमण (Coronavirus infection) इतनी भयानक रूप लेता जा रहा है कि देश का हर बड़ा राज्य इसकी चपेट में आ चुका है। इस बार कोरोना की दूसरी लहर (Second Wave of Corona) लोगों को फिर से डरा रहा है। महाराष्ट्र इन दिनों सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है। इसके साथ ही अब दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति भी खराब होती जा रही है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में अभी सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। फिलहाल, स्थिति ऐसी होती जा रही है कि लोगों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए जगह तक नहीं मिल रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सिर्फ और सिर्फ मास्क (Jai Shri Ram coronavirus face mask) ही लोगों का सहारा बन रहा है। Also Read - Yogi Adityanath : कोरोना के कारण अस्‍पताल में भर्ती हो सकते हैं योगी आदित्‍यनाथ, संजय गांधी अस्‍पताल में हुआ बेड आरक्षित

जय श्री राम छपे मास्क की मांग बजार में बढ़ी

बजार में मास्क की कमी होती जा रही है, जिसे देखते हुए अब कई कम्पनियां मास्क बनाने में जुट गई हैं। साथ ही इन दिनों बाजार में जय श्री राम छपे मास्क (Jai Shri Ram coronavirus face mask) की मांग बढ़ती जा रही है। अमीनाबाद में थोक मास्क (coronavirus face mask) के विक्रेता रमेश चन्द्र गुप्ता के अनुसार, इस महामारी के दौर में लोग मास्क जान बचाने के लिए ले रहे हैं, ऐसे में जो भी मास्क उपलब्ध है, लोग ले रहे हैं। जयश्री राम लिखे मास्क की मांग भी ज्यादा बढ़ गई है। एक खेप उसकी खत्म भी हो चुकी है। ऑर्डर पर भेजा है। इसके अलावा पंचायत चुनाव में भी लोग काफी मास्क यहीं से ले जा रहे हैं। उसमें अपने प्रत्याषी फोटो प्रिंटेंड कराते हैं। कुछ लोग तो पार्टी विशेष के लिए भी जय श्री राम लिखा मास्क खरीद रहे हैं।

फिर से बढ़ी दुकानों में मास्क की मांग

दुकानदार जफर के अनुसरा, हर तरह के मास्क की मांग बाजार में बढ़ी है, पर जय श्रीराम प्रिटेंड मास्क इन दिनों ज्यादा मांगे जा रहे हैं।वाराणसी कोरोना माल के संचालक अशोक सिंह का कहना है कोरोना से बचने के लिए मास्क बड़ा सशक्त माध्यम है। इस कारण जैसे केस बढ़ रहे हैं, वैसे बाजार में मास्क की मांग बढ़ी है, लेकिन भगवान से प्रिटेंड मास्क की मांग हमेशा से रही है। इस समय जय श्री राम लिखा मास्क खूब मांगा जा रहा है।

भगवान वाला मास्क पहनने से जल्द होगा वायरस का नाश

मास्क लेने वाले राकेश ने बताया कि वह जय श्री राम वाला मास्क इसलिए खरीद रहे हैं, क्योंकि इस मास्क को पहनने से भगवान जल्द वायरस का नाश कर देंगें। ज्ञात हो कि प्रदेश में गुरुवार को 22439 नए केस मिलने के बाद से प्रदेश में सक्रिय केस की कुल संख्या बहुत अधिक हो गयी है। इसके साथ ही चौबीस घंटे की इस अवधि में सर्वाधिक 104 लोगों की मौत हुई। गुरुवार को संक्रमण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक अप्रैल को प्रदेश में नए मरीजों की संख्या 2600 थी, जो कि 15 अप्रैल को 22439 पहुंच गई, जो कि आठ गुना से अधिक है।

