Covid-19 live update in new york in Hindi: अमेरिका के न्यूयॉर्क (new york) राज्य में महामारी (Corona pandemic in New york) को लेकर स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर रही है। गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने ट्वीट कर कहा है कि राज्य में फोकस क्षेत्रों में परीक्षणों के पॉजिटिव आने की दर गुरुवार के 3.16 प्रतिशत से बढ़कर शुक्रवार को 4.22 प्रतिशत हो गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, इन फोकस क्षेत्रों को छोड़कर बाकी राज्य में पॉजिटिविटी दर 2.01 प्रतिशत रही, जो कि गुरुवार को 1.84 प्रतिशत थी। शुक्रवार को दर्ज किए गए 1,63,291 परीक्षणों में से 3,587 पॉजिटिव आए थे। यह लगातार तीसरा दिन रहा जब राज्य में सभी 3 प्रमुख दरें अपने उच्च स्तर पर पहुंच गईं थीं। Also Read - Covid-19 Live Updates: भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 84,62,080 अब तक 1,25,562 लोगों की मौत

देश में पॉजिटिव आने की दर में न्यूयॉर्क तीसरे नंबर पर

क्यूमो ने गुरुवार को आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “हर विशेषज्ञ ने हमें बताया था कि मौतों के मामले बढ़ेंगे और देश और दुनिया भर में यही हो रहा है। न्यूयॉर्क (Covid-19 live update in new york) के पास हमारी माइक्रो-क्लस्टर रणनीति है और अतिरिक्त परीक्षण (Covid-19 test) की क्षमता है। यही कारण है कि देश में पॉजिटिव आने की दर में हम तीसरे नंबर पर है।” जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार दोपहर तक न्यूयॉर्क राज्य में कोरोनावायरस के कारण 33,670 मौतें हो चुकीं (Coronavirus cases in New york) थीं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। Also Read - दिल्ली में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों से देश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल पर बढ़ा दबाव

