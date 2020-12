इस बात का अंदाजा तो हर किसी को लग गया है कि कोरोना वायरस एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। हालांकि वर्तमान में दुनियाभर के कई देशों में कोरोना के खिलाफ वैक्‍सीन आ चुकी है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि वैक्‍सीन आ जाने से इस वायरस का खतरा कम हो जाएगा तो शायद आप गलत हैं। क्‍योंकि एक्‍सपर्ट का मानना है कि भले ही पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले देश में कम आ रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कोरोना खत्‍म होने वाला है। बल्कि अभी कोरोना का भयानक चेहरा (COVID-19 is Getting Worst) देखना बाकी है। इसलिए एक्‍सपर्ट कहते हैं कि आने वाले समय में कोरोना से बचने के लिए सिर्फ मास्‍क (Mask) और सेनिटाइजर (Sanitizer) ही नहीं बल्कि कुछ और चीजों का भी ध्‍यान रखने की जरूरत है। आज इस लेख में हम आपको वो 5 बातें बता रहे हैं जो आपको आने वाले समय में कोरोना से बचने के लिए अपनानी होंगी। Also Read - Covid-19 Live Updates: भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 1,02,24,303 अब तक 1,48,153 लोगों की मौत

कोरोना के नए वेरिएंट के लिए कामयाब नहीं है वैक्‍सीन

डॉक्‍टर्स और एक्‍सपर्ट ने कोरोना के खिलाफ जो वैक्‍सीन तैयार की है या कर रहे हैं वह पुराने वायरस के लक्षणों को ध्‍यान में रखकर की है। ऐसे में यह बड़ा सवाल सामने आता है कि क्‍या फिजर (Pfizer) और मॉर्डना (Moderna) द्वारा तैयार कोरोना वैक्‍सीन नए वेरिएंट के लिए भी काम करेगी या नहीं? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात की संभावना बहुत कम है।

अस्‍पतालों में है डॉक्‍टर और बेड का अभाव

आप भारत के अस्पतालों की स्थिति से बारे में तो जानते ही होंगे। हमारे पास रोगियों की देखभाल के लिए न ही पर्याप्त डॉक्टर हैं और न ही बेड हैं। इसके अलावा, कई बार तो बेड होते हैं लेकिन स्‍टाफ मरीज को यह कहकर भर्ती करने से मना कर देता है कि बेड नहीं है। सफाई कर्मचारियों की कमी, सुरक्षा किट का अभाव, और पैसे ऐसे कारक हैं जो डॉक्टरों को अपंग बना रहे हैं। वे अगर चाहें भी तब भी हर किसी का इलाज नहीं कर सकते हैं। ऐसे में कोरोना से बचने के लिए आपको खुद ही अपना ध्‍यान रखना होगा।

लोग होते जा रहे हैं लापरवाह

यह तो सब जानते हैं कि जब कोरोना वायरस नया नया आया था जब सभी इसे लेकर काफी गंभीर थे। हर कोई मास्‍क पहनता था, सेनिटाइजर का इस्‍तेमाल करता था और सोशल डिस्‍टेंसिंग को फॉलो करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। इसी का नतीजा है कि कोरोना के मामलों में हर दिन उछाल देखा जा रहा है। इसलिए एक्‍सपर्ट्स चिंता जाहिर करते हुए कहते हैं कि यदि इसी तरह के हालात रहे तो कोरोना पर काबू पाना बहुत मुश्किल है।