Covid-19 Infection Risk: कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) ने दुनियाभर में लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। यह हर उम्र के लोगों को कोविड-19 इंफेक्शन (Covid-19 Infection) अपना शिकार बना रहा है और यह महिला या पुरुष, छोटा या बुज़ुर्ग, किसी में अंतर नहीं जानता। दुनिया के हर देश में अलग-अलग उम्र के लोग इसका शिकार हो रहे हैं। हालांकि, वैज्ञानिकों को जो एक अंतर नज़र आया है, वह है ब्लड ग्रुप का। दरअसल, एक्सपर्ट्स का दावा है कि कोरोना वायरस ओ ब्लड ग्रुप (O-Type Blood Group) के लोगों को कम प्रभावित कर रहा है। Covid-19 Infection Risk and Blood Groups link) Also Read - पीएम नरेंद्र मोदी ने पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का किया दौरा, वैक्सीन निर्माण की प्रगति का लिया जायजा

ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं कोरोना से ज़्यादा सुरक्षित (O-Type Blood Group):

एक हालिया स्टडी के शुरुआती परिणाम यही दर्शाते हैं कि, ओ-टाइप ब्लड ग्रुप (O-Type Blood Group) वाले लोगों में कोविड इंफेक्शन का प्रसार (Covis-19 Spread) कम देखा जा रहा है। यह स्टडी एक अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कम्पनी, 23एंडमी (23andMe) के सहयोग से आयोजित की गयी। हालांकि, इस स्टडी को अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। साथ ही इस विषय पर और रिसर्च किया जा रहा है। रिसर्च के दौरान शोधकर्ताओं ने मानव जीन (Human Genes) और कोविड-19 इंफेक्शन (What is the link between Blood Groups and Covid-19 infection) के बीच के संबंध की जांच की। इस स्टडी में लगभग साढ़े 7 लाख लोगों को शामिल किया गया। जबकि, मई महीने के अंत तक इस स्टडी में 10 हजार ऐसे लोगों को भी जोड़ा गया जो गम्भीर रूप से कोविड-19 से संक्रमित थे। Also Read - उत्तर प्रदेश में 1.23 लाख लीटर वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन बनाए जाएंगे

18 फीसदी तक कम रहा रिस्क:

इस रिसर्च में उम्र, बीएमआई और जेंडर के आधार पर लोगों की जांच की गयी। इस रिपोर्ट के मुताबिक, ओ ब्लड ग्रुप वाले (O-Type Blood Group) लोगों को कोरोना का इंफेक्शन होने का खतरा दूसरों की तुलना कम था। आंकड़ों के अनुसार, बाकी ब्लड ग्रुप वालों की तुलना में ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों में इंफेक्शन का खतरा 9-18 प्रतिशत कम देखा गया। Also Read - अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कम हो रहा है कोरोना का संक्रमण, पॉजिटिविटी रेट 7.24

