दिल्ली एनसीआर में कोरोना संक्रमण के मामले नहीं ले रहे रुकने का नाम, इन राज्यों में भी बढ़ रहा खतरा

Is COVID-19 Reaching The Endemic Stage? India's Active Tally Falls Below 50,000

Covid in Delhi NCR: दिल्ली एनसीआर में कोविड 19 का खतरा एक बार फिर से बढ़ रहा है और साथ ही भारत के दूसरे राज्यों में भी स्थिति बिगड़ने का खतरा बना हुआ है, जो चिंता का विषय बनता जा रहा है।

Covid 19 cases in Delhi and other states: कोविड 19 का खतरा अभी तक टला नहीं है, देश के अलग-अलग हिस्सों में मामले आ रहे हैं, जिससे लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि कोरोना के प्रसार को जल्द से जल्द रोकना होगा और अगर समय पर इसकी रोकथाम नहीं की गई तो कोरोना की एक और लहर आ सकती है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो दिल्ली में 21 नए मामले पाए गए। कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए लगातार उचित एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है, ताकि जितना जल्दी हो सके इस कोविड को कंट्रोल किया जा सके और कोविड 19 वेव को आने से रोका जा सके।

नए सब वेरिएंट का भी खतरा

दिल्ली एनसीआर में कोविड 19 के मामलों के साथ-साथ इस नए सब वेरिएंट का खतरा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक हिन्दी न्यूज वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक सर गंगाराम की एक महिला डॉक्टर में कोरोना के नए सब वेरिएंट जेएन.1 के मामलों की पुष्टि हुई है। जो दिल्ली व एनसीआर में रहने वाले लोगों को लिए एक चिंता का विषय बन सकता है।

अन्य राज्यों में भी बढ़ रहा खतरा

दिल्ली समेत अन्य कई राज्यों में भी कोविड 19 का खतरा बढ़ रहा है, जबकि कुछ राज्यों में दिल्ली से भी ज्यादा इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सोमवार को महाराष्ट्र में 61 मामले दर्ज किए गए वहीं 70 मरीज कोरोना ठीक होकर अपने घर गए। इसके अलावा कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी कोविड 19 के मामले देखने को मिल रहे हैं।

TRENDING NOW

उचित बचाव जरूरी

कोविड 19 संक्रमण फैलने के खतरे को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इससे बचने के एहतियात बरतना जरूरी है। जितना हो सके घर के अंदर ही रहें सार्वजनिक स्थानों पर जाने को कोशिश न करें। जब जरूरी काम से घर से बाहर या ऑफिस के लिए जाना हो तो मास्क का उपयोग करें। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के बिना यात्रा न करें। सर्दियों की बीमारियों से बचने के लिए घरेलू नुस्खों का उपयोग करें।

वहींं अगर आपको कोविड से संबंधित किसी भी प्रकार का लक्षण महसूस हो रहा हो, तो डॉक्टर से इस बारे में जल्द से जल्द संपर्क करें।