Covid-19 in Winters: कोरोना महामारी के बारे में आशंका जतायी जा रही है कि सर्दियों का मौसम शुरु होते ही यह संक्रमण गम्भीर रूप ले लेगा। वहीं, कोरोना वैक्सीन आने में भी अभी काफी समय है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगले वर्ष यानि 2021 के फरवरी या मार्च महीने तक कोरोना वैक्सीन आ सकती है। लेकिन, इस बीच एम्स के निदेशक डॉ.रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि, वैक्सीन आने के बाद सर्दियों के मौसम के बाद स्थिति काबू में रहेगी। समाचार एजेंसी आईएएनएस (IANS) को दिए एक इंटरव्यू में एम्स डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया ने देश में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति और कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े कई महत्वपूर्ण खुलासे किए। (Coronavirus in Winters)

क्या दिसंबर तक भारत में गुज़र जाएगा कोरोना का पीक?

डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि, अगले तीन महीने देश में सर्दियों का मौसाम होगा और यह समय काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। एक बार जब हम इसे पार कर लेंगे तो हमारे पास दो चीजें होंगी। एक तो हमारे पास बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे, जो ठीक हो चुके होंगे और उनमें संक्रमण फैलने की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए मामलों की संख्या कम होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक वैक्सीन भी आ जानी चाहिए, जो उस समय तक उपलब्ध होगी, इसलिए अगले साल की शुरूआत में हमें कुछ हद तक सामान्य हो जाना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि फरवरी-मार्च तक स्थिति कुछ सामान्य होगी।

दिसबंर 2020 में क्या होगा भारत में कोविड-19 का आंकड़ा?

रणदीप गुलेरिया से जब पूछा गया कि , क्या देश में कोरोना वायरस के चौथे पीक के बाद, मामलों में अंतत: गिरावट शुरू हो जाएगी और मामलों में कोई असाधारण वृद्धि नहीं होगी? तो इसके जवाब में गुलेरिया ने कहा कि, भारत के संदर्भ में कई पहलुओं पर गौर करने की ज़रूरत है। में विभिन्न चीजें हैं, अगर हम देश को एक पूरे या अलग क्षेत्र के रूप में देखते हैं। भारत में अलग-अलग क्षेत्रों ने अलग-अलग व्यवहार किया है, क्योंकि जैसे-जैसे महामारी आगे बढ़ी है तो विभिन्न मामलों में वृद्धि अलग-अलग समय पर हुई है।

शुरुआत में हमारे पास बड़े शहरों में एक बड़ा पीक देखने को मिला था, क्योंकि तब बाहर से मामले आ रहे थे। इसके बार फिर मुंबई और दिल्ली में पीक दिखाई दिया और फिर मामले कम हुए। हम एक शिखर को पार कर चुके हैं और मामलों की संख्या में कमी आई है। हम इसे कैसे बनाए रखते हैं, यह एक बड़ी चुनौती है। जैसा कि आप यूरोप में देखते हैं कि इसमें कमी आई है, लेकिन वहां एक और पीक देखने में आया है।

कोरोना संक्रमण रोकने के लिए क्या है भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती?

एम्स डायरेक्टर के अनुसार, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम कोविड-19 को लेकर उचित व्यवहार कैसे बनाए रखें, ताकि हमें एक और चरम शिखर का सामना न करना पड़े। वियतनाम, ताइवान और कंबोडिया जैसे देशों को देखें, जहां मामलों की संख्या नहीं बढ़ी है। उनके पास अपना पीक था, मगर वे मामलों की संख्या में गिरावट को बनाए रखने में सक्षम रहे। भारत में दिल्ली जैसे कुछ शहर हैं, जहां ऐसे मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो सीधे भीड़ से जुड़े हैं। इसके पीछे कोविड-19 के लिए उपयुक्त व्यवहार की कमी और निश्चित रूप से वायु प्रदूषण और तापमान में गिरावट जैसे अन्य कारक भी हैं।

उन्होंने आगे कहा, “लेकिन, मुझे लगता है कि हमारे लिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हम मामलों को कम रखना चाहते हैं और कहते हैं कि हमने शिखर को पार कर लिया है, तो हमें अनुशासित रहते हुए अच्छा आक्रामक व्यवहार अपनाना होगा।”